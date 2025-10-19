בעקבות הפרות חוזרות של הפסקת האש ותקיפה שביצע חמאס הבוקר, צה"ל מתריע: "נגיב בעוצמה רבה – הישארו רק ממערב לקו הצהוב"

צה"ל שיגר היום (ראשון) אזהרה חריגה ודחופה לתושבי רצועת עזה, בעקבות פיגוע שביצע חמאס בדרום הרצועה, במסגרתו ככל הנראה עלה כלי הנדסי של צה"ל על מטען חבלה סמוך לרפיח. בתגובה, צה"ל הודיע על כוונתו לבצע תקיפות נרחבות נגד מטרות טרור.

בהודעה שפרסם דובר צה"ל נכתב: "בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש והתקיפה שבוצעה על ידי גורמי טרור של חמאס הבוקר – צה"ל יגיב בעוצמה רבה נגד תשתית הטרור ונגד חמאס"

עוד נמסר כי צה"ל חוזר על האזהרה שהעביר בעבר לתושבי עזה: "למען ביטחונכם ובשל התקיפות המתוכננות, יש להימצא רק בצד שממערב לקו הצהוב. האזור המסומן באדום נחשב לאזור לחימה מסוכן מאוד. כל מי שנותר באזור זה מתבקש להתפנות מערבה באופן מיידי".

כאמור, הבוקר נרשמה הפרה חמורה של הסכם הפסקת האש מצד חמאס, כאשר כלי רכב צבאי ישראלי – ככל הנראה דחפור הנדסי – נפגע ממטען חבלה או מירי נ"ט בדרום הרצועה. בנוסף, נבדקים דיווחים על ירי צלפים לעבר הכוחות שפעלו באזור.

בתגובה לאירועים, צה"ל תקף מטרות טרור של חמאס. על פי דיווח של ערוץ אל-חדת’ הסעודי, בתקיפות הללו חוסל יחיא אל-מבחוח – מפקד פלוגת הנוח'בה בצפון רצועת עזה, הנחשב לבכיר בזרוע הצבאית של חמאס.

בצה"ל הבהירו כי לא יאפשרו לחמאס להמשיך ולהפר את הבנות הפסקת האש, וכי כל פעולה נגד כוחות צה"ל תיענה בתקיפות ממוקדות ואגרסיביות: "צה"ל פועל בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בכוחותיו ובאזרחי ישראל – ונמשיך לעשות זאת ככל שיידרש".