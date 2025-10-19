הותר לפרסום פרטים נוספים על האירוע הבוקר ברצועה. מחבלים שיצאו ממנהרה ירו טילי נ"ט לעבר כלים הנדסיים של צה"ל. לאחר מכן בוצע ירי נוסף לעבר כוחות הפינוי

הותר לפרסום פרטי התקרית הקטלנית הבוקר ברפיח בה נהרגו שני לוחמים, רס״ן יניב קולא (Yaniv Kula), בן 26, ממודיעין-מכבים-רעות, מפקד פלוגה בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. וסמ״ר איתי יעבץ (Itay Yavetz), בן 21, מודיעין-מכבים-רעות, לוחם בתכנית ארז בגדוד 932, חטיבת הנח״ל, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. יהי זכרם ברוך. הבוקר, בסמוך לשעה 10:30, התרחשו שני אירועים שבהם הפר חמאס את הפסקת האש. באירוע הראשון שהתרחש במרחב רפיח, מזרחית לקו הצהוב – בו פועל חטיבת הנח"ל במטרה לטהר את המרחב. שני מחבלים שיצאו ככל הנראה ממנהרה תת קרקעית, אחרי שזוהו שיגרו טיל RPG לעבר שני באגרים (מחפרים) – כלים הנדסיים של צה"ל. מהפיצוץ נהרגו 2 לוחמים ועוד שניים נפצעו באורח קשה. עוד באותו נושא הפסקת האש הופרה: חמאס תקף כלי הנדסי ברפיח; צה"ל משיב אש 11:08 | קובי פינקלר 3 0 😀 👏 לאחר מכן בוצע ירי צליפה כלפי הכוח, וכלפי צוות הפינוי, בו נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. כוחות צה"ל השיבו באש מהאוויר ומהקרקע לעבר המחבלים. ככל הנראה המחבלים ביקשו להגיע עד למקום הפיצוץ כדי לחטוף את הנפגעים (פצועים או חללים) אך הניסיון סוכל על ידי הלוחמים במרחב.

תגיות: הפסקת אש, חמאס, חרבות ברזל, רפיח