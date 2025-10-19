ממשלת ישראל אישרה היום (ראשון) את שינוי שם המלחמה ל"מלחמת התקומה". נתניהו: "זוהי מלחמת התקומה של עמנו, כהמשך ישיר למלחמת העצמאות".
בפתח הישיבה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני מביא היום לאישור הממשלה את ההצעה לקרוא למלחמה בשם רשמי קבוע: 'מלחמת התקומה'. בתום שנתיים של לחימה רצופה, אנחנו זוכרים כיצד התחלנו. קמנו מן האסון הנורא של ה-7 באוקטובר".
קמנו בתנופה על רגלינו, והשבנו מלחמה-שערה לאויבינו. הסרנו מעלינו את האיום הקיומי של הציר האיראני. ביססנו את מפעל התקומה הלאומי בארץ ישראל, במדינתנו החזקה והפורחת. בימי מבצע 'עם כלביא' נגד איראן הדגשתי את הייעוד הנשגב שנטוע במורשתנו: 'עם כלביא יקום'. כך באשר למערכה כולה: זוהי מלחמת התקומה של עמנו, כהמשך ישיר למלחמת העצמאות.
אנו גם עומדים לפני חלוקת עיטורי גבורה וצל"שים לחיילינו ומפקדינו הגיבורים. כפי שהיה במערכות צבאיות קודמות, עיטורי המערכה הנוכחית יישאו את השם הרשמי של מלחמת התקומה".
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
מ.מ
עד שהממשלה שגרמה למחדל ולטבח הנורא לא תלך הביתה לא תהיה לנו תקומה.12:40 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעל
תקומה תהיה ביום שתקום ביום שתהיה פה ממשלה המושתת על הערכים עליהם גדלנו. אי לקיחת האחריות של הממשלה הנוכחית למחדל הנורא, הפילוג המתמשך שהיא מנסה לייצר בעם, והרס מערכות השלטון הם...
תקומה תהיה ביום שתקום ביום שתהיה פה ממשלה המושתת על הערכים עליהם גדלנו. אי לקיחת האחריות של הממשלה הנוכחית למחדל הנורא, הפילוג המתמשך שהיא מנסה לייצר בעם, והרס מערכות השלטון הם ההפך מתקומה. לא יסמאו אותנו במילים.המשך 12:50 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעל
תקומה תהיה ביום שתקום ביום שתהיה פה ממשלה המושתת על הערכים עליהם גדלנו. אי לקיחת האחריות של הממשלה הנוכחית למחדל הנורא, הפילוג המתמשך שהיא מנסה לייצר בעם, והרס מערכות השלטון הם...
תקומה תהיה ביום שתקום ביום שתהיה פה ממשלה המושתת על הערכים עליהם גדלנו. אי לקיחת האחריות של הממשלה הנוכחית למחדל הנורא, הפילוג המתמשך שהיא מנסה לייצר בעם, והרס מערכות השלטון הם ההפך מתקומה. לא יסמאו אותנו במילים.המשך 12:50 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מ.מ
עד שהממשלה שגרמה למחדל ולטבח הנורא לא תלך הביתה לא תהיה לנו תקומה.12:40 19.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר