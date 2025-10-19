דיון 40 חתימות: על רקע הפרסומים אתמול בחדשות 12 לפיהם הממשלה מקדמת הקמת ועדת חקירה ממשלתית שבראשה יעמוד השופט אלרון או השופט קולה, האופוזיציה דורשת דיון בכנסת בהשתתפות ראש הממשלה.
ראשי סיעות האופוזיציה הניחו הבוקר על שולחן הכנסת מסמך ״40 חתימות״ בנושא: הקמת ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת מחדלי ה־7 באוקטובר.
במסמך שהונח על שולחן יו"ר הכנסת נכתב: ״שנתיים אחרי האסון הלאומי של 7 באוקטובר, הממשלה עדיין מתחמקת מהקמת ועדת חקירה ממלכתית. עם סיום המלחמה, אין עוד תירוצים — חובה לקיים בירור עצמאי ובלתי תלוי שיבחן את הכשלים ויחזיר את אמון הציבור. זהו חובנו לחטופים, ללוחמים, למשפחות השכולות ולכל אזרחי ישראל״.
מועד קיום הדיון, שיחייב את השתתפות ראש הממשלה ויו"ר האופוזיציה, ייקבע בהמשך.
