מפקד עוצבת הגליל (אוגדה 91), תת-אלוף יובל גז, שלח הודעה מיוחדת לראשי רשויות, קב"טים, רבש"צים ותושבי יישובי קו העימות, על רקע הפעילות המוגברת של צה"ל מול חיזבאללה בגבול הצפון.
לדבריו, אוגדה 91 וצה״ל כולו פועלים לילה ויום למנוע את שיקום ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. גז כתב כי "לוחמינו בסדיר ובמילואים מבצעים פשיטות, משמידים תשתיות ומסכלים מחבלים מדי יום – ואנו שומרים על חופש פעולה נרחב בגזרה".
"הוראות הפתיחה באש – לא השתנו"
גז התייחס בדבריו גם לשאלות שעלו בימים האחרונים מצד תושבים וגורמים ביישובים, והבהיר: "הוראות הפתיחה באש לא השתנו!".
הוא הוסיף כי בימים האחרונים זוהו ניסיונות הולכים וגוברים של חדירה למרחבים חקלאיים סמוך לגבול, ככל הנראה על רקע תקופת מסיק הזיתים. "אנחנו מרכזים מאמץ למרחבים אלה, ופועלים להרחקה של כל חשוד שאנו מזהים. לא נאפשר פעילות או שיקום של חיזבאללה בחזית, ונמשיך לפעול באופן התקפי ורציף", ציין.
תרגיל רחב צפוי בשבוע הבא
עוד נמסר כי בשבוע הבא ייערך תרגיל אוגדתי רחב, המתוכנן להיות הגדול ביותר מאז תחילת המלחמה בצפון. מטרת התרגיל: חיזוק הכשירות המבצעית של כוחות צה"ל, לצד המשך המשימה המרכזית – הגנה על יישובי הצפון.
גז סיים את דבריו בפנייה ישירה לתושבים: "הביקורת חשובה לנו. נמשיך בשיח השוטף איתכם ונבדוק כל טענה או פנייה – כדי להבטיח את ביטחונכם. עם סיום תקופת החגים, אני מאחל שנה של שגשוג וביטחון לתושבי הצפון ולכל עם ישראל".
מה דעתך בנושא?
26 תגובות
3 דיונים
גולדה
מה זה המילים המכובסות ''פועלים להרחקה'' שוב מאפשרים איסוף מודיעין ירי חי ופוגע !! מה לא ברור20:45 18.10.2025
רונן
בתגובה ל: גולדה
אלה מילים של אנשים שלא מוכנים בשום אופן לנצח תוך מחיקת האויב.09:03 19.10.2025
לירן
בתגובה ל: גולדה
אפשר לחשוב שהם לא יודעים איפה 5 הנקודות שבהן נמצא צה״ל. כאילו אין רחפנים ותצלומי לווין. לא צריך להרוג כל אחד שבמקרה עובר קו מדומיין.09:27 19.10.2025
דן
בתגובה ל: גולדה
עוד פעם רוצים לשחזר את 10 לאוקטובר עם עם זיכרון קצר אויב צריך להשמיד להרוג ולאבד09:35 19.10.2025
ארנון
בתגובה ל: לירן
מעניין ,בדיוק כמוך חשב הפצ"ר ב2018 ,כשהתיר ל"מפגינים תמימים" להגיע עד לגדר. ובאמת לא קרה אחרי זה טבח ה7/10 טבח שהמציאו ימניים קיצוניים.(מקווה שהציניות מובנת)10:10 19.10.2025
דיין יעקב
תפסיקו להוליך שולל את התושבים בצפון.23:37 18.10.2025
רונן
בתגובה ל: דיין יעקב
מה שיעשו, גם יעשו. זאת אותה דרך חשיבה.09:03 19.10.2025
Osher logasi
שוב השמאל מספק מידע מודיעיני לארגון החמאס יש לנו פשוט מלחמה עם השמאל שתומך בחמס01:02 19.10.2025
שופי
בתגובה ל: Osher logasi
ביביסט מסית !!05:09 19.10.2025
רוב
בתגובה ל: Osher logasi
אם לא קראת טוב מדובר פה על חיזבאללה לא על חמאס...06:10 19.10.2025
רוב
בתגובה ל: Osher logasi
אם לא קראת טוב, מדובר כאן על חיזבאללה לא על חמאס..06:11 19.10.2025
חיים
בתגובה ל: Osher logasi
שוב חיזבאללה ושאר אויבי ישראל מרגישים בטוחים להתעצם ולהתכונן למתקפה על ישראל בחסות הבלוף של נתניהו והאינטרס שלו לשדר שישראל בהובלתו ניצחה את אויביה והסכנה הוסרה והביביסטים מתעקשים להאמין לשקרים ולטמון את הראש בחול. בדיוק כמו שהיה ב202308:09 19.10.2025
רמבו
בתגובה ל: Osher logasi
כמה אתה נמוך מח08:30 19.10.2025
נוח
צפוי לא צריך להתפלא !!!05:07 19.10.2025
יהודיתאמיתית007
הוראות "פתיחה באש" לא השתנו!!!! תושבי הצפון חייבים להתעורר שוב פעם מרדימים אותנו לקראת התארגנות חיזבאללה לחדירות הוראות פתיחה באש חייבות לעלות מדרגה חובה לפרז השטח עד לליטאני אחרת נחווה שוב טבח לא לשכוח ולא להרדם.
הוראות "פתיחה באש" לא השתנו!!!! תושבי הצפון חייבים להתעורר שוב פעם מרדימים אותנו לקראת התארגנות חיזבאללה לחדירות הוראות פתיחה באש חייבות לעלות מדרגה חובה לפרז השטח עד לליטאני אחרת נחווה שוב טבח לא לשכוח ולא להרדם.המשך 06:35 19.10.2025
Man
דיי להיות מפגרים צריך לשך אותם הפעם לעשות להם מלא הרוגים אם חפי פשע וגם בלי כולם שם שמים יד אחת כדי להשמיד את ישראל אז צריך לחסל כל מי שנמצא שם 5 קילומטר קדימה רק בתוך הזערה
דיי להיות מפגרים צריך לשך אותם הפעם לעשות להם מלא הרוגים אם חפי פשע וגם בלי כולם שם שמים יד אחת כדי להשמיד את ישראל אז צריך לחסל כל מי שנמצא שם 5 קילומטר קדימה רק בתוך הזערההמשך 06:25 19.10.2025
יוני
כל הכבוד לצבא הגנה (והתקפה) לישראל ,07:11 19.10.2025
מיכל
מדאיג למדי07:57 19.10.2025
ממ
למה לא מחסלים את מנהיג חיזבאללה ?07:47 19.10.2025
רועי
כדי להגן על תושבי הצפון צריך לקחת מלבנון שטח גדול ולהעיף משם את כל התושבים!!!!08:14 19.10.2025
