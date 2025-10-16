בצה"ל אישרו כי רמטכ"ל החות'ים, מחמד אלע'מארי, חוסל בתקיפה הישראלית בצנעא באוגוסט האחרון: "מכה קשה לצבא שלטון הטרור החות'י ולשרשרת הפיקוד שהוציאה מאות מתווי טרור נגד מדינת ישראל במהלך המלחמה"

שעות אחרי ההודעה הרשמית של החות'ים על מותו של הרמטכ"ל מחמד אלע'מארי, דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי הוא חוסל בתקיפה של צה"ל שבוצעה בצנעא ב-28 באוגוסט.

"אלע׳מארי מונה לתפקיד הרמטכ"ל בשנת 2016 לאחר שורה ארוכה של תפקידים בכירים בשלטון הטרור החות'י. לאורך השנים, אלע׳מארי היה שותף בבניין הכוח של צבא שלטון הטרור החות'י ולקח חלק מרכזי בהקמת מערך הטילאות של שלטון הטרור והקמת מערכי ייצור האמצעי לחימה" נאמר בהודעה הישראלית. "במסגרת תפקידו, אלע׳מארי הוכשר על ידי מחבלי ארגוני הטרור חיזבאללה ומשמרות המהפכה בסוריה, לבנון ואיראן".

עוד נאמר כי במהלך המלחמה, אלע׳מארי תיכנן והוציא לפועל מתווי שיגור טילי קרקע-קרקע, כלי טיס בלתי מאוישים וטילי שיוט לעבר מדינת ישראל וכן לעבר ספינות סחר אזרחיות בינלאומיות ששטו במרחב הים האדום – ובכך גם הוביל לפגיעה בכלכלה העולמית.

"חיסולו של הרמטכ"ל החות'י אלע׳מארי מהווה מכה קשה לצבא שלטון הטרור החות'י ולשרשרת הפיקוד שהוציאה מאות מתווי טרור נגד מדינת ישראל במהלך המלחמה" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול נגד כל איום על אזרחי ישראל בכל מרחק בו יידרש".