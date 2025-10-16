היום לפני שנה, נפל בקרב גבורה בלבנון לוחם המילואים גלעד אלמליח הי"ד, שהיה תלמיד חכם שהקרין על סביבתו. צפו בסרטון שהפיקה המשפחה לזכרו

היום, כ״ד בתשרי, בדיוק לפני שנה, נפל לוחם המילואים גלעד אלמליח הי״ד בקרב גבורה בדרום לבנון. גלעד היה תלמיד חכם שהקרין מאורו על סביבתו בשכונת גבעת מרדכי בירושלים.

משפחתו הפיקה סרט לזכרו בשם "מן המוות הוא בונה חיים" מתוך מכתב שכתב גלעד, לאחר שהשתתף בהלוויתו של גיבור ישראל סא"ל תומר גרינברג, מפקד גדוד 13 שנהרג ברצועת עזה.

צפו בסרטון והכירו גם אתם את דמותו המיוחדת של גלעד אלמליח הי"ד.

המכתב שכתב גלעד ונמצא בין דפיו

מלחמת חרבות ברזל ו' כחנוכה ר"ח טבת התשפ"ד

תחושות קשות, הקב"ה לוקח מאיתנו הכל, כל מה שהתרגלנו אליו, לוקח לנו את הביטחון, את הצבא, את השקט והשלווה, לוקח לנו את השגרה, את המשפחה, את הילדים, את העיסוקים.

הכל בידיים שלו עכשיו והוא יחליט מה להחזיר למי להחזיר ולאיזה זמן להחזיר.

ואנו נקראים לדגל, נקראים למלחמת הרוח הפנימית – להבין את גודל השעה ולא ליפול לקטנות. זו עת הרת עולם, הקב"ה משנה עיתים ומחליף את הזמנים. לקח מאיתנו את הכל, כנראה בגלל שכל אלו גרמו לנו לשכוח מה אנחנו עושים בעולמו לשם מה אנחנו פה.

אנחנו יום יום רואים, מול עינינו עכשיו את האנשים שבמותם, מות קדושים מלמדים אותנו שיש חיים שהם יותר יקרים מהחיים עצמם – והם חיי ישראל, חיי נצח ישראל "ואמרתי חי אנוכי לעולם" – ברוך חי העולמים.

השבר נורא, נשים אלמנות, ילדים יתומים והורים אבלים – מי ינחמנו?! אומנם איזה נחמה נבקש? אם נסתכל אך לאחור, לחיים הפרטיים של לפני השבר – איך שנהרסו והתפוררו – איך שבתים נחרבו ונשים נשארו לבדם – לא נצליח להרים את ראשנו, אמנם אם נסתכל על רוחם של הנופלים ונראה מה עמד לנגד עיניהם בשעה שמסרו את נפשם, נדע ונבין שעל אף השבר הפרטי, האיום והנורא, הקב"ה ממית ומחיה, ומן המוות הוא בונה חיים – חיים עליונים, חיי הנצח של עמ"י – חיי הגאולה, ההולכת ונבנת לנגד עינינו.

בימים אלו ה' מראה לנו שכל מה שאולי בטעות חשבנו, שאנו חיים בשבילו, הינו מוכרח – והוא לא בהכרח שייך לנו. וכל מגמתינו ויעדנו, צריכים להיות רק יעדים אלוהיים, לצורך מטרה גדולה של גאולת ישראל. לא ליפול כלל למטרות מצומצמות בעולם הזה, של קיום והנאה חולפת, מתוך כך נשוב אל החיים ונעסוק בהם מתוך גודל ההבנה שכל פיסה מהם, קטנה ככל שתיהיה, היא מקבלת את ערכה, מצד מה שהיא – פיסת החיים של האדם מישראל בארץ החיים בתקופת אור הישועה.

כל משפחה בישראל מקבלת את ערכה הנצחי מצד שייכותה למשפחה הגדולה של אבינו הגדול שעודנו חי – ועל כן עם ישראל חי!

"חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוקינו וה' יעשה הטוב בעיניו" במהרה בימינו אמן.