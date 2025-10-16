נגזר דינו של יוסי כמיסה, שהאשים את יו"ר ישראל ביתנו בשידול לרצח. בית המשפט גזר על כמיסה פיצוי בסך 200,000 ש”ח, וכן מאסר על תנאי למשך חצי שנה

היום (חמישי) נגזר דינו של יוסי כמיסה, בהמשך להרשעתו בחודש מאי האחרון בפרסום דברי לשון הרע נגד יו"ר ישראל ביתנו, ח”כ אביגדור ליברמן. בית המשפט קבע כי גרסתו של כמיסה אינה מהימנה, ועדותו של ח”כ ליברמן נמצאה מהימנה. עוד נקבע כי כמיסה הפיץ ביודעין דברי שקר במהלך תקופת בחירות, ובכך פגע בהליך הדמוקרטי.

בית המשפט גזר על כמיסה פיצוי בסך 200,000 ש”ח, וכן מאסר על תנאי למשך שישה חודשים. ליברמן הגיב: "האמת חזקה מכל שקר. גם כשיש מי שמנסה לנהל קמפיינים של השמצות ועלילות דם, בסוף הצדק מתגלה".

עו"ד אייל בסרגליק, המייצג את יוסי כמיסה, מסר: "ניהול ההליך כשלעצמו הינו שערוריה, וגם תוצאתו- ההכרעה וגזר הדין אשר רצופים שגיאות משפטיות לא מבוטלות. חבר הכנסת ליברמן, נאחז בקרנות המזבח של החסינות, ובחסות היועמ"שית ותוך אכיפה בררנית על רקע פוליטי – חמק מחקירה פלילית, וכך התלונה המבוססת לכאורה על שידול לנסיון לרצח לא נבדקה כלל על ידי היועמ"שית ופרקליט המדינה.

"תלונות נוספות שהגיש כמיסה – גם הן לא נבדקו ובמקומן הובאו הדלפות לכתבים מטעם, בניגוד לתלונות כלפי אנשי ימין שנבדקות מיידית ובצורה חריפה. גזר הדין קובע ענישה מחמירה על מוסד שצריך לעבור מהעולם – קובלנה פלילית פרטית, כאשר הוכח בצורה ברורה בפני בית המשפט, כי מר ליברמן כחבר כנסת ומפלגתו הוציאו כלפי כמיסה, לכאורה, לשון הרע, בצורה החמורה ביותר וכאשר העד המרכזי מטעם כמיסה ניצב מזרחי מת. עם זאת בית המשפט דחה את דרישת ליברמן ומפלגתו למאסר בפועל, וכן דחה דרישתו למתן התנצלות ופרסום מתקן עבורם".

"אנו לא נרפה, עד שהאמת תצא לאור, ועד שרשויות אכיפת החוק ובכלל זה היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה, יעשו את מלאכתם בצורה שיוויונית, בסיטואציה לא שיוונית של חבר כנסת עתיר משאבים מול אדם שרוצה לומר את דברו והאמת שלו, ועד שננצח בערעור ובכלל זה נסיר מהעולם את הקנס השערורייתי שלא ניתן לצד השני".

