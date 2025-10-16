ח"כ צבי סוכות התריע בדיון בוועדת חוץ וביטחון מפניי הברחות נשק בגבול מצרים: "זה איום ביטחוני קיומי שמחייב תגובה לאומית מיידית"

יו"ר ועדת המשנה לענייני איו"ש ח"כ צבי סוכות, יזם אמש (רביעי) דיון בוועדת החוץ והביטחון, בנוגע להברחות הנשק ממצרים.

ח"כ סוכות אמר בפתח הדיון: "הנשק שמוברח מגבול מצרים נועד להשתלט על בסיסי צה"ל בדרום. אנחנו עדים לתופעה חמורה שמסכנת את ביטחון המדינה מבפנים. האויב מתחמש בחופשיות מתוך שטח מדינת ישראל. וכמות כלי הנשק שנכנסת בדרכים האלו משמשת את ארגוני הטרור שמתכננים כבר עכשיו את ה-7 באוקטובר הבא. לא ייתכן שמדינת ישראל תאפשר מציאות כזו בגבולותיה".

‏סוכות הוסיף כי לפי המידע שהצטבר מגורמי ביטחון ומסיורים שביצע בשטח, לא גובש מענה מערכתי מספק מצד מערכת הביטחון וקרא בוועדה להקמת צוות בין ארגוני בהשתתפות כלל גופי הביטחון שב"כ, מוסד, צה"ל ומשטרת ישראל שיגבש תוכנית לאומית לעצירת התופעה.

עוד באותו נושא הבכיר באזהרה חמורה: "מצרים פורסת כוחות צבאיים בסיני" 07:56 | חדשות סרוגים 4 1 😢

‏לדבריו, "אם בעבר דיברנו על מנהרות מתחת לאדמה, היום מדובר במנהרות באוויר. הרחפנים הללו חוצים את הגבול מדי לילה ומביאים איתם נשק שנועד לפגוע בנו. אסור לנו להקל בכך ראש. זה איום ביטחוני קיומי שמחייב תגובה לאומית מיידית".