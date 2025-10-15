שעות ספירת הימים בכיכר החטופים עצר בשל תקלה טכנית. הוא צפוי לחזור לפעול בעוד כשעתיים. השעון סופר את הימים מטבח ה-7.10 ועד החזרת החטוף האחרון

מוקדם יותר היום צה"ל אישר היום כי הגופה הרביעית שמסר ארגון הטרור חמאס היא לא של אחד מהחטופים. ככל הנראה היא של פעיל חמאס בעזה.

אמש ישראל קיבלה לידיה 4 גופות נוספות של חטופים, שהועברו על ידי הצלב האדום מרצועת עזה. הגופות נלקחו למרכז לרפואה משפטית לצורך הליך הזיהוי, ורק בתום הליך הזיהוי ניתנה הודעה רשמית למשפחות. שלושת החטופים החללים שהוחזרו אמש הם תמיר נמרודי, איתן לוי ואוריאל ברוך.