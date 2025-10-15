לכבוד יום הולדתו של משה שרת – מראשי היישוב, שר החוץ הראשון וראש הממשלה השני של מדינת ישראל, ריכזנו 10 עובדות מפתיעות על האיש שחתם על מגילת העצמאות, חידש מילים בעברית, וכתב את ההיסטוריה בשקט ובדיוק של עיתונאי

לכבוד יום הולדתו של משה שרת, ראש הממשלה השני של מדינת ישראל ואחד ממעצבי דרכה הדיפלומטית, ריכזנו 10 עובדות מעניינות על האיש שידע לדבר בשקט – אבל להותיר הד גדול בהיסטוריה.

1. משה צ'רטוק שהפך לשרת

משה שרת נולד ברוסיה כמשה צ'רטוק, אך כבר בגיל צעיר ידע שהעברית היא ביתו החדש. כשעלה לארץ שינה את שמו ל"שרתוק", ובהמשך קיצר ל"שרת" – שם שהפך לאחד המזוהים ביותר עם המדינה שבדרך.

2. משדה הקרב לאו"ם

במלחמת העולם הראשונה שירת כקצין ומתורגמן בצבא העות'מאני. כעבור עשרים שנה כבר עמד בפני ועדות בריטיות ואומות העולם כנציג העם היהודי.

3.עיתונאי שהפך למדינאי

לפני שהפך למדינאי, היה עיתונאי בעיתון "דבר". הוא ערך את עמוד החדשות וכתב מאמרים בענייני חברה וביטחון – ומשם המשיך לכתוב את הכותרות של ההיסטוריה.

4. ח ותם מגילת העצמאות

שרת היה אחד ממנסחי מגילת העצמאות וחתם עליה בטקס ההכרזה ב-14 במאי 1948, כאחד ממובילי מדיניות החוץ של המדינה החדשה.

5. ההסכם ששינה מציאות

בשנת 1952 חתם בלוקסמבורג על הסכם השילומים עם גרמניה – מהלך שנוי במחלוקת שסייע לביסוס כלכלת ישראל בשנותיה הראשונות.

6. ר אש הממשלה השני של ישראל

לאחר פרישתו של בן גוריון, משה שרת מונה לראש הממשלה השני של מדינת ישראל. במקביל המשיך לכהן כשר החוץ, ונודע בסגנון הנהגה רגוע ומאופק, שהתמקד בפתרונות מדיניים ודיפלומטיים גם בתקופות מתוחות.

7. המסע הגדול לאסיה

בשנת 1956 יצא למסע מדיני בן 81 ימים ברחבי אסיה, ונפגש עם מנהיגים ובהם הקיסר היפני הירוהיטו. המסע נחשב לאבן דרך בביסוס קשרי החוץ של ישראל במזרח.

8. איש של מילים

שרת היה חובב עברית מושבע, וחידש עשרות מילים שהפכו לשימושיות בחיי היום יום – בהן "פיחות", "תוואי", "נוהל", "ייצוג" ו"לוויין".

9. פרידה שקטה

ביולי 1965 הלך לעולמו בירושלים. לפי בקשתו, הלווייתו נערכה בלי הספדים, והוא נטמן בבית העלמין טרומפלדור שבתל אביב – לצדה של משפחתו.

10. יומני שרת

לאחר מותו התגלו יומניו האישיים, שנפרשו על פני עשרות כרכים ופורסמו כסדרה. הם נחשבים עד היום לאחד המקורות האישיים והמקיפים ביותר על שנותיה הראשונות של מדינת ישראל.