ממשלת ישראל אישרה את מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ. הוא ייכנס לתפקידו ב-5 באוקטובר 2025, י״ג בתשרי התשפ״ו

ממשלת ישראל אישרה הערב (שלישי) לפני זמן קצר את מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ. על פי ההחלטה תקופת הכהונה תהיה חמש שנים עם אופצית הארכה בנסיבות מיוחדות בשנה נוספת. הוא ייכנס לתפקידו בי"ג תשרי 5.10.

עוד באותו נושא לקראת הישיבה על מינוי זיני: נתניהו נחת בישראל 17:39 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "הממשלה החליטה פה אחד על מינויו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ לתקופה של 5 שנים.

האלוף זיני ייכנס לתפקידו ב-5 באוקטובר 2025, י״ג בתשרי התשפ״ו".

"האלוף זיני כיהן בתפקידים מבצעיים ופיקודיים רבים בצה"ל, ובכללם: לוחם בסיירת מטכ"ל, מג"ד 51 בחטיבת גולני, מפקד יחידת אגוז, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, קצין אג"מ פיקוד מרכז, מקים חטיבת הקומנדו, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, מפקד פיקוד ההכשרות והאימונים והגיס המטכ"לי ומקים חטיבת החשמונאים,.

ראש הממשלה נתניהו בירך על מינויו של האלוף זיני לראש השב"כ, ואמר שהמציאות אחרי ה-7 באוקטובר מחייבת ראש שב"כ חדש המגיע מחוץ לשורות הארגון. החשיבה הביקורתית שאפיינה את האלוף זיני בתפקידיו השונים, היכולת לחשוב מחוץ לקופסא, להתאים את המערכת למציאות משתנה, לצד ניסיונו העשיר והמבצעי בבניין כוח ובהפעלתו, הובילו למסקנה שהוא האדם המתאים ביותר לעמוד בראש השב"כ בעת הזאת. הממשלה מאחלת לאלוף זיני הצלחה רבה בתפקידו וברכת גמר חתימה טובה לכל בית ישראל".