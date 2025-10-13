בדרך לנורמליזציה נוספת? נשיא אינדונזיה פראבוו סוביאנטו עשוי להגיע מחר (שלישי) לישראל, כשנערכת היערכות ראשונית להגעתו לארץ. הדיווחים על הגעת הנשיא המוסלמי מגיעים אחרי שאתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון המתוכנן במשפטו ביום רביעי הקרוב עקב "ביקור מדיני דחוף וחשוב ביותר" שתוכנן לאותו יום.
כזכור, במאי האחרון סוביאנטו אמר כי אינדונזיה מוכנה לקדם יחסים דיפלומטיים עם ישראל – אך רק בתנאי שישראל תכיר במדינה פלסטינית עצמאית. "עלינו להכיר בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה ריבונית, ולהבטיח את צרכיה הביטחוניים" אמר סוביאנטו. "אינדונזיה תהיה מוכנה להכיר במדינת ישראל ולפתוח ביחסים דיפלומטיים איתה, אם תהיה מצידה הכרה במדינה פלסטינית עצמאית. פתרון שתי המדינות וחופש לפלסטין הם הדרך היחידה לשלום אמיתי".
עוד לפני כן סוביאנטו ציין כי ארצו "מוכנה לתת מחסה זמני לפלסטינים שנפגעו מהמלחמה בעזה, ולפנות את הפצועים, הפגועים והיתומים". הנשיא האינדונזי העריך כי יהיו כאלף פלסטינים שיגיעו למדינה המוסלמית בגל הפינוי הראשון, כשהם ישהו במדינה באופן זמני עד שהם יחלימו לחלוטין מפצעיהם והמצב בעזה יהיה בטוח לחזרתם.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
1 דיונים
איתי
יופי. שיגיע לקיבוץ בארי, רעים, כפר עזה, שייכנס לעזה ויראה שם כיצד מוציאים אנשים להורג שקורעים את האיברים שלהם ועוקרים להם את העיניים. שיראה את זה ואחרי זה ינאם בכנסת...
יופי. שיגיע לקיבוץ בארי, רעים, כפר עזה, שייכנס לעזה ויראה שם כיצד מוציאים אנשים להורג שקורעים את האיברים שלהם ועוקרים להם את העיניים. שיראה את זה ואחרי זה ינאם בכנסת ויגיד שזה הומניטרי כל מה שחמאס עושה. שיבהיר שעם ארגון טרור לא עושים שלום. חמאס לא יתפרק מנשקו וחמאס ישלוט בעזה תחת שם אחר טייטל אחר.המשך 12:13 13.10.2025
רק תחת נתניהו, הגאון המדיני והצבאי, שעשה כבר 4 הסכמי שלום ובכהונה אחת!!ועוד כמה הסכמים בכהונתו הנוכחית!!
רק תחת נתניהו, הגאון המדיני והצבאי, שעשה כבר 4 הסכמי שלום ובכהונה אחת!!ועוד כמה הסכמים בכהונתו הנוכחית!!12:12 13.10.2025
טל
בתגובה ל: רק תחת נתניהו, הגאון המדיני והצבאי, שעשה כבר 4 הסכמי שלום ובכהונה אחת!!ועוד כמה הסכמים בכהונתו הנוכחית!!
כל הכבוד, למד מרבין. בדרך לקמפ דייויד 212:22 13.10.2025
גדליה
בתגובה ל: רק תחת נתניהו, הגאון המדיני והצבאי, שעשה כבר 4 הסכמי שלום ובכהונה אחת!!ועוד כמה הסכמים בכהונתו הנוכחית!!
ואחראי לטבח הגדול מאז השואה ...13:07 13.10.2025
טאי
כל הכבוד לו.12:33 13.10.2025
מד
אין מה להתרגש. שלא יעשו טובות. שלא יגיעו. מדינה פלסטינית שיקים בשטח אינדונזיא..12:43 13.10.2025
רק תחת נתניהו, הגאון המדיני והצבאי, שעשה כבר 4 הסכמי שלום ובכהונה אחת!!ועוד כמה הסכמים בכהונתו הנוכחית!!
רק תחת נתניהו, הגאון המדיני והצבאי, שעשה כבר 4 הסכמי שלום ובכהונה אחת!!ועוד כמה הסכמים בכהונתו הנוכחית!!12:12 13.10.2025
טל
בתגובה ל: רק תחת נתניהו, הגאון המדיני והצבאי, שעשה כבר 4 הסכמי שלום ובכהונה אחת!!ועוד כמה הסכמים בכהונתו הנוכחית!!
כל הכבוד, למד מרבין. בדרך לקמפ דייויד 212:22 13.10.2025
גדליה
בתגובה ל: רק תחת נתניהו, הגאון המדיני והצבאי, שעשה כבר 4 הסכמי שלום ובכהונה אחת!!ועוד כמה הסכמים בכהונתו הנוכחית!!
ואחראי לטבח הגדול מאז השואה ...13:07 13.10.2025
