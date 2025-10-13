אחרי שראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש לבטל את הדיון במשפטו השבוע עקב "ביקור מדיני דחוף וחשוב ביותר", כעת דווח על היערכות להגעתו של נשיא אינדונזיה מחר לישראל

בדרך לנורמליזציה נוספת? נשיא אינדונזיה פראבוו סוביאנטו עשוי להגיע מחר (שלישי) לישראל, כשנערכת היערכות ראשונית להגעתו לארץ. הדיווחים על הגעת הנשיא המוסלמי מגיעים אחרי שאתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון המתוכנן במשפטו ביום רביעי הקרוב עקב "ביקור מדיני דחוף וחשוב ביותר" שתוכנן לאותו יום.

כזכור, במאי האחרון סוביאנטו אמר כי אינדונזיה מוכנה לקדם יחסים דיפלומטיים עם ישראל – אך רק בתנאי שישראל תכיר במדינה פלסטינית עצמאית. "עלינו להכיר בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה ריבונית, ולהבטיח את צרכיה הביטחוניים" אמר סוביאנטו. "אינדונזיה תהיה מוכנה להכיר במדינת ישראל ולפתוח ביחסים דיפלומטיים איתה, אם תהיה מצידה הכרה במדינה פלסטינית עצמאית. פתרון שתי המדינות וחופש לפלסטין הם הדרך היחידה לשלום אמיתי".

עוד לפני כן סוביאנטו ציין כי ארצו "מוכנה לתת מחסה זמני לפלסטינים שנפגעו מהמלחמה בעזה, ולפנות את הפצועים, הפגועים והיתומים". הנשיא האינדונזי העריך כי יהיו כאלף פלסטינים שיגיעו למדינה המוסלמית בגל הפינוי הראשון, כשהם ישהו במדינה באופן זמני עד שהם יחלימו לחלוטין מפצעיהם והמצב בעזה יהיה בטוח לחזרתם.