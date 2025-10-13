נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת בנתב"ג לתחילת ביקורו המדיני בישראל, כשהוא יתקבל על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו והנשיא יצחק הרצוג. צפו בשידור חי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הגיע כעת (שני) לנמל התעופה בן גוריון, בפתח ביקורו המדיני הקצר בישראל. עם נחיתתו, טראמפ יתקבל על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה, וכן נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל. עוד נכחו בטקס שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי, ושליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

טראמפ יצא אתמול בערב מוושינגטון, והגיע לנתב"ג במטוס "אייר פורס וואן". בתום קבלת הפנים, הנשיא יעשה את דרכו לכנסת, שם ייפגש תחילה עם נתניהו בלשכתו ולאחר מכן ייפגש עם משפחות החטופים.

בשעה 11:00 יתקיים טקס מיוחד בכנסת, עם נאומים של טראמפ, נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ויו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. בתום הטקס הנשיא האמריקני יחזור לנתב"ג וימריא לשארם א-שייח, שם ישתתף בטקס החתימה על ההסכם לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה. בשעות הצהריים המשלחת האמריקנית כבר תעשה את דרכה חזרה לוושינגטון.