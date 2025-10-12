בשל "ביקור מדיני דחוף וחשוב" נניהו הגיש בקשה לבית המשפט לדחות שוב את עדותו שצפויה להתחדש ברביעי הקרוב, למחרת החג

משפט נתניהו: אומנם אנו עסוקים בעיקר בעסקת החטופים והשלכותיה, ובביקורו הצפוי של טראמפ מחר, אך בעולם שנראה כרגע כמעט עולם מקביל, עולם כמנהגו נוהג. ביום רביעי, מיד לאחר החג, צפוי להתחדש משפט נתניהו. במהלך המשפט על תיק האלפים נתניהו אמור להגיע לבית המשפט להמשיך למסור את עדותו. אולם כעת הוגשה בקשה לבית המשפט בבקשה לדחות את עדות נתניהו.

על פי הדיווח של מיכאל שמש בכאן 11, הסיבה לדחייה הפעם היא ביקור דחוף וחשוב של נשיא קפריסין בישראל שצפוי להיות ביום רביעי. בנוסף, על פי הדיווח, צפוי להתקיים "ביקור מדיני דחוף וחשוב ביותר" שפרטיו לא נמסרו והם נותרו חסויים כרגע.

הדיונים במשפט נתניהו מתקדמים לאיטם, לאור דחיות חוזרות ונשנות של ראש הממשלה. רק לאחרונה בית המשפט החליט כי עדותו תימסר שלושה ימים בשבוע ולא יומיים כפי היה עד כה, על מנת להאיץ את הליכי המשפט. דחיות וביטולים בעדות נתניהו היו לאחרונה בשל נסיעותיו לארצות הברית – לנאום באו"ם ולפגישה עם טראמפ, וכן לאור תקיפות חיל האוויר בתימן.

בשלב זה, טרם התקבלה תשובה מבית המשפט לבקשת ראש הממשלה.