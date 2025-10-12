אברי גלעד נאלץ שוב להתייחס לפוסטים מזוייפים המופצים בשמו, לפיהם הוא תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו.

גלעד שיתף פוסט בו נכתב כי התקשורת היא כפויית טובה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי נתניהו הוא המנהיג שלו. בצירוף לפוסט כתב גלעד: "ושוב הזיוף הזה צף, ושוב אומר, לא אמרתי את הדברים האלה מעולם ולא חשבתי אותם מעולם".

גלעד ניצל את ההזדמנות והתייחס לקריאות הבוז לראש הממשלה נתניהו בכיכר החטופים, וכתב: ,ועם זה, קריאות הבוז לביבי בכיכר החטופים הן ביזיון ומבוכה גדולה. מותר גם להתנגד לשלטונו וגם להודות לו על שובם בו זמנית. החיים מורכבים, ולא רבים מול האורחים".