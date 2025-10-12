אברי גלעד נאלץ שוב להתייחס לפוסטים מזוייפים המופצים בשמו, לפיהם הוא תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו. ומה דעתו על קריאות הבוז לראש הממשלה נתניהו

אברי גלעד נאלץ שוב להתייחס לפוסטים מזוייפים המופצים בשמו, לפיהם הוא תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו.

גלעד שיתף פוסט בו נכתב כי התקשורת היא כפויית טובה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי נתניהו הוא המנהיג שלו. בצירוף לפוסט כתב גלעד: "ושוב הזיוף הזה צף, ושוב אומר, לא אמרתי את הדברים האלה מעולם ולא חשבתי אותם מעולם".