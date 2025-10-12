אברי גלעד נאלץ שוב להתייחס לפוסטים מזוייפים המופצים בשמו, לפיהם הוא תומך בראש הממשלה בנימין נתניהו.
גלעד שיתף פוסט בו נכתב כי התקשורת היא כפויית טובה כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכי נתניהו הוא המנהיג שלו. בצירוף לפוסט כתב גלעד: "ושוב הזיוף הזה צף, ושוב אומר, לא אמרתי את הדברים האלה מעולם ולא חשבתי אותם מעולם".
גלעד ניצל את ההזדמנות והתייחס לקריאות הבוז לראש הממשלה נתניהו בכיכר החטופים, וכתב: ,ועם זה, קריאות הבוז לביבי בכיכר החטופים הן ביזיון ומבוכה גדולה. מותר גם להתנגד לשלטונו וגם להודות לו על שובם בו זמנית. החיים מורכבים, ולא רבים מול האורחים".
מה דעתך בנושא?
26 תגובות
2 דיונים
משה המבודד
אברי, מותק. זה כל כך נחמד להיות תוחעס לקער. זה הולם אותך כמו כפפה ליד.08:31 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לכל המתבכיינים על קריאות הבוז למושחתיהו יש לי 2 דברים להגיד , ראשית הוא זכה בהן בצדק מוחלט , ולמי שקורא שפת גוף גם ויטקוף איוונקה וקושניר חשבו בדיוק כמו הציבור .... ושנית תזכרו בימי המרפסת בככר ציון , כי הרוח סובב במעגלים ....
בתגובה ל: משה המבודד
לכל המתבכיינים על קריאות הבוז למושחתיהו יש לי 2 דברים להגיד , ראשית הוא זכה בהן בצדק מוחלט , ולמי שקורא שפת גוף גם ויטקוף איוונקה וקושניר חשבו בדיוק כמו הציבור .... ושנית תזכרו בימי המרפסת בככר ציון , כי הרוח סובב במעגלים ....09:17 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א ב
לא חמוד. מי שקורא שפת גוף רואה שהם היו במבוכה גדולה ולא ממש יודעים איך להתמודד עם זה09:29 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נוי
בתגובה ל: משה המבודד
ביבי המלך👑! ניפגש בקלפי…09:26 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ללי
בתגובה ל: לכל המתבכיינים על קריאות הבוז למושחתיהו יש לי 2 דברים להגיד , ראשית הוא זכה בהן בצדק מוחלט , ולמי שקורא שפת גוף גם ויטקוף איוונקה וקושניר חשבו בדיוק כמו הציבור .... ושנית תזכרו בימי המרפסת בככר ציון , כי הרוח סובב במעגלים ....
על איזו שפת גוף אתה מדבר??? אולי לא היה להם נוח עם קריאות הבוז הנלוזות09:32 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוטי
בתגובה ל: נוי
ביבי מלך הפרעושים בכלא מעשיהו09:33 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בני
בתגובה ל: לכל המתבכיינים על קריאות הבוז למושחתיהו יש לי 2 דברים להגיד , ראשית הוא זכה בהן בצדק מוחלט , ולמי שקורא שפת גוף גם ויטקוף איוונקה וקושניר חשבו בדיוק כמו הציבור .... ושנית תזכרו בימי המרפסת בככר ציון , כי הרוח סובב במעגלים ....
מה אתה מבלבל במוח. אי אפשר בכלל היה לדעת מה הם חושבים. הם חייכו כל הערב. ובכלל עדיף שתלך מהארץ09:35 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האיש הנכון
בתגובה ל: לכל המתבכיינים על קריאות הבוז למושחתיהו יש לי 2 דברים להגיד , ראשית הוא זכה בהן בצדק מוחלט , ולמי שקורא שפת גוף גם ויטקוף איוונקה וקושניר חשבו בדיוק כמו הציבור .... ושנית תזכרו בימי המרפסת בככר ציון , כי הרוח סובב במעגלים ....
ביצעתי את המלצתך "תזכרו בימי המרפסת..." ונזכרתי בימי המרפסת בכיכר ציון וליתר בטחון אף בדקתי בארכיונים ולא הצלחתי לפענח את כוונתך. אנא עזור לי.09:36 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מ. כ
בתגובה ל: לכל המתבכיינים על קריאות הבוז למושחתיהו יש לי 2 דברים להגיד , ראשית הוא זכה בהן בצדק מוחלט , ולמי שקורא שפת גוף גם ויטקוף איוונקה וקושניר חשבו בדיוק כמו הציבור .... ושנית תזכרו בימי המרפסת בככר ציון , כי הרוח סובב במעגלים ....
אתה פשוט מטוטמטם, עלובים שכמותכם, כבר מצאתם על מה להפגין ממוצש הקרוב ????09:37 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ויטקוף השתיק את בוז אלפי רקובי קפלן, ושיבח את הקרבתו של נתניהו למדינה והצלת החטופים!!
ויטקוף השתיק את בוז אלפי רקובי קפלן, ושיבח את הקרבתו של נתניהו למדינה והצלת החטופים!!08:37 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
החטופים חשובים לקפלן כקליפת השום, שהוא מנצל גם אותם להפלת נתניהו!
החטופים חשובים לקפלן כקליפת השום, שהוא מנצל גם אותם להפלת נתניהו!08:40 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלפי רקובי קפלן, הג י ס ה ח מי שי,מחאו כפיים לקטאר ולטורקיה כשויטקוף הזכיר אותן,כפי שהרקובים מוחאים כפיים כל המלחמה לחמאס ולדרישותיו!
אלפי רקובי קפלן, הג י ס ה ח מי שי,מחאו כפיים לקטאר ולטורקיה כשויטקוף הזכיר אותן,כפי שהרקובים מוחאים כפיים כל המלחמה לחמאס ולדרישותיו!08:38 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
קר קר קרקר קרעי
התכוונת ממשלת הרקבון09:25 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יפית
כל כך נכון. תודה אברי.08:45 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יואב א
אברי גלעד רקוב מבפנים08:56 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בוזבוז
מי שמבין "אמריקנית" קלט בדיוק מה וויטקוף חושב / ומה הוא אומר. אם טראמפ היה שם, היה אומר This fuc Sun of a , וצועק לו בוז בעצמו09:07 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חזק ואמץ ביבי
צודק ביותר אברי גלעד,כמה אפשר להיות כפויי טובה09:20 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורי מ.
400,000 הישראלים שהיו בכיכר החטופים אמרו באופן ברור מה הם חושבים על נתניהו. 70 אחוז מהעם שונא את נתניהו ויודע בדיוק למה. וויטקוף חייך בחיוך של הזדהות אבל כמובן הוא...
400,000 הישראלים שהיו בכיכר החטופים אמרו באופן ברור מה הם חושבים על נתניהו. 70 אחוז מהעם שונא את נתניהו ויודע בדיוק למה. וויטקוף חייך בחיוך של הזדהות אבל כמובן הוא לא עמד שם כאדם פרטי. קושנר בכלל לא הזכיר את נתניהו בדבריו.המשך 09:18 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ברכה
הרגשתי סלידה מאנשי העליתה שביזו את ביבי שטרח ולא היה לו לא יום ולא לילה קבל עם לבזות ראש ממשלה שנבחר כדין אם כאלה אנחנו מה יגידו שונאי ישראל אומות...
הרגשתי סלידה מאנשי העליתה שביזו את ביבי שטרח ולא היה לו לא יום ולא לילה קבל עם לבזות ראש ממשלה שנבחר כדין אם כאלה אנחנו מה יגידו שונאי ישראל אומות העולםהמשך 09:28 12.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר