קריאות גינוי במערכת הפוליטית לקריאות הבוז שהושמעו כנגד נתניהו בזמן נאם וויטקוף הערב בכיכר החטופים.
ח"כ בני גנץ התבטא הערב בעניין וכתב: "סטיב וויטקוף, ג’ראד קושנר, איוונקה טראמפ ובעיקר הנשיא טראמפ – כולם התגייסו והפכו עולמות כדי לשחרר את חטופינו.
יש לי הערכה עצומה לציבור הרחב שמגיע, שבוע אחר שבוע, לכיכר החטופים ולעצרות ברחבי הארץ. וגם אני חלק ממנו.
אבל גם כשיש חילוקי דעות, לצעוק בוז לראש ממשלת ישראל, מול שליח הממשל האמריקני ובנוכחות משפחות החטופים – זו טעות.
לא היום, ולא מול האנשים האלה. אני בטוח שהצעקות האלה לא מייצגות את רוב עם ישראל, וגם לא את רוב הנוכחים בכיכר.
וזו הזדמנות לומר תודה. לנשיא טראמפ, לסטיב וויטקוף, לג’ראד קושנר, ולכל מי שעובד לילות כימים למען החזרת יקירינו הביתה".
לוין: "חרפה גדולה. תודה נתניהו".
מנגד, בקואליציה תקפו ביתר חריפות את קריאות הבוז.
מפלגת הליכוד הוציאו תגובה רשמית ובה נכתב:"זה לא משנה כמה בוז תצעקו, אתם צועקים בוז לאמת.
סטיב וויטקוף וכל מי שהיה שם יודע, לולא הנחישות, היצירתיות, האסטרטגיה והאומץ של רה"מ נתניהו, החטופים לא היו שבים הביתה.
תודה בשם כולנו אדוני ראש הממשלה, תודה לך!"
שר השפטים יריב לוין כתב הערב בעמוד הפייסבוק שלו: "הקולות שנשמעו הערב בתל אביב, עת שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף, הודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, הם חרפה גדולה. זה היה ביטוי מביש לכפיות הטובה הנוראה כלפי ראש הממשלה נתניהו שהוביל את מדינת ישראל בתקופה הקשה שהיא חוותה, והביא להישגים האדירים שראינו בשנתיים האחרונות. הישגים שכוללים את שובם של החטופים, עם ניצחון ישראלי, ולא כניעה ישראלית, כפי שחלק מאותם אנשים שמפגינים באותה כיכר דרשו שייעשה במהלך השנתיים האחרונות.
קרעי: "יש מדרגה נמוכה יותר מערבה"
שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי הגיב גם הוא ואמר: "ידוע שארבעת המינים מייצגים את עם ישראל, כאשר הערבה שאין בה לא טעם ולא ריח מייצגת את אלו שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים.
הערב גילינו שיש דרגה נמוכה יותר מערבה. ערב רב. טעם רע וריח מסריח. חסרי בושה, כפויי טובה, בלי דעת ובלי תבונה.
לא תהרסו לנו את השמחה. ברוך אלוקינו שהבדילנו מן התועים. עם ישראל יודע את האמת והוא מכיר תודה ענקית לראש ממשלתנו על המהלך ההיסטורי שהוביל והשיג".
משה
מחלה חשוכת מרפה22:08 11.10.2025
אולגה טרוביצין
ביבי אכל את הדייסה שהוא בישל בעצמו ( כל הזמן הוא תוקף את החצי השני של העם שלו). נכון, עדיף היה והבוז הזה לא היה קורא כי זה...
ביבי אכל את הדייסה שהוא בישל בעצמו ( כל הזמן הוא תוקף את החצי השני של העם שלו). נכון, עדיף היה והבוז הזה לא היה קורא כי זה היה לא מכובד באמת. אבל, זה מה יש. ולגנץ: לא צריך להיות יותר קדוש מאפיפיור.המשך 22:07 11.10.2025
אהרון בלחסן
פשוט בושה על התנהגות ברברית במקום לכבד את דברי הנואמים גרמתם להם ולמדינה בושות והיכן הגבולות..22:18 11.10.2025
אילן
שסמוטריץ היהיר קידם את המהפכה המשפטית וקרע את העם פילג שיסה וסיכסך בין כולם מעולם לא הוא ולא ביבי גינו שום אמירה אז שיסתמו את הפה שלהם ביבי ראוי לכל בוז...
שסמוטריץ היהיר קידם את המהפכה המשפטית וקרע את העם פילג שיסה וסיכסך בין כולם מעולם לא הוא ולא ביבי גינו שום אמירה אז שיסתמו את הפה שלהם ביבי ראוי לכל בוז ולכל גינוי בלי טראמפ המלחמה הייתה ממשיכה למען שרידות הקואלציה של ביבי וסמוטריץהמשך 22:17 11.10.2025
תודה לטראמפ
עם ישראל יורק על zיבי נוחבהיהו22:42 11.10.2025
Thank you Trump
תחזרו למקלחות דידיטי , נוח'ביביסטים עלובים22:40 11.10.2025
דוד
מה נסגר עם האסקופה הנדרסת הזו הקרויה בני גנץ?? כל פעם נשכב כמו שטיח למען ביבי. שנים על גבי שנים ביבי מסית נגד חצי מהעם, הרויח כל שריקת בוז בחסד....
מה נסגר עם האסקופה הנדרסת הזו הקרויה בני גנץ?? כל פעם נשכב כמו שטיח למען ביבי. שנים על גבי שנים ביבי מסית נגד חצי מהעם, הרויח כל שריקת בוז בחסד. ורוב הקהל שם, היה ימני.המשך 22:38 11.10.2025
דן רוקץ
גנץ ליצן,תמשיך ללקק לסגול!22:37 11.10.2025
תם עידן הריקבון
נתניהו בחוץ. אפאחד כבר לא סופר אותו ממטר. כפי שאמר היום טראמפ: יתכן ונתניהו יוחלף. ככה זה פוליטיקה22:26 11.10.2025
