תגובות גיבוי לנתניהו נשמעות הערב במערכת הפוליטית כנגד קריאות הבוז שהופנו כלפיו בעת נאום וויטקוף בכיכר החטופים. גנץ: "זו טעות".

קריאות גינוי במערכת הפוליטית לקריאות הבוז שהושמעו כנגד נתניהו בזמן נאם וויטקוף הערב בכיכר החטופים.

עוד באותו נושא ויטקוף בכיכר החטופים: "חלמתי על הלילה הזה" 20:32 | חדשות סרוגים 8 1 😢

ח"כ בני גנץ התבטא הערב בעניין וכתב: "‏סטיב וויטקוף, ג’ראד קושנר, איוונקה טראמפ ובעיקר הנשיא טראמפ – כולם התגייסו והפכו עולמות כדי לשחרר את חטופינו.

‏יש לי הערכה עצומה לציבור הרחב שמגיע, שבוע אחר שבוע, לכיכר החטופים ולעצרות ברחבי הארץ. וגם אני חלק ממנו.

‏אבל גם כשיש חילוקי דעות, לצעוק בוז לראש ממשלת ישראל, מול שליח הממשל האמריקני ובנוכחות משפחות החטופים – זו טעות.

‏לא היום, ולא מול האנשים האלה. ‏אני בטוח שהצעקות האלה לא מייצגות את רוב עם ישראל, וגם לא את רוב הנוכחים בכיכר.

‏וזו הזדמנות לומר תודה. ‏לנשיא טראמפ, לסטיב וויטקוף, לג’ראד קושנר, ולכל מי שעובד לילות כימים למען החזרת יקירינו הביתה".

לוין: "חרפה גדולה. תודה נתניהו".

מנגד, בקואליציה תקפו ביתר חריפות את קריאות הבוז.

מפלגת הליכוד הוציאו תגובה רשמית ובה נכתב:"זה לא משנה כמה בוז תצעקו, אתם צועקים בוז לאמת.

סטיב וויטקוף וכל מי שהיה שם יודע, לולא הנחישות, היצירתיות, האסטרטגיה והאומץ של רה"מ נתניהו, החטופים לא היו שבים הביתה.

תודה בשם כולנו אדוני ראש הממשלה, תודה לך!"

שר השפטים יריב לוין כתב הערב בעמוד הפייסבוק שלו: "הקולות שנשמעו הערב בתל אביב, עת שליחו של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף, הודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, הם חרפה גדולה. זה היה ביטוי מביש לכפיות הטובה הנוראה כלפי ראש הממשלה נתניהו שהוביל את מדינת ישראל בתקופה הקשה שהיא חוותה, והביא להישגים האדירים שראינו בשנתיים האחרונות. הישגים שכוללים את שובם של החטופים, עם ניצחון ישראלי, ולא כניעה ישראלית, כפי שחלק מאותם אנשים שמפגינים באותה כיכר דרשו שייעשה במהלך השנתיים האחרונות.

הייתי ליד ראש הממשלה בשעות הקשות ביותר. ראיתי כיצד הוא מוביל את המדינה ואת דאגתו הכנה לחטופים, גם כשהיו מי שחשבו שהשבתם חסרת סיכוי. ראש הממשלה נתניהו, הרוב המוחלט של אזרחי ישראל מעריכים את עשייתך ומודים לך גם בערב הזה. תודה לך!"

קרעי: "יש מדרגה נמוכה יותר מערבה"