פורום “בוחרים בחיים” דורש לעצור את שחרור המחבלים שנכלל בהסכם. המשפחות טוענות כי המדינה הפרה התחייבות להודיע להן מראש על שחרור רוצחי יקיריהן

פורום “בוחרים בחיים” של המשפחות השכולות ונפגעי הטרור הגיש היום (שישי) עתירה דחופה לבג״ץ נגד ההסכם שנחתם עם חמאס, במסגרתו צפויים להשתחרר מאות מחבלים במסגרת הסדר כולל לשחרור החטופים ולסיום הלחימה. בעתירה טוענות המשפחות כי המדינה הפרה הבטחה קודמת שלפיה תודיע מראש לכל משפחה שכולה על כוונה לשחרר את רוצח יקירה, כפי שנקבע בעקבות שחרור מחבלים קודם שנערך בינואר 2025.

העותרים מציינים כי גם אז, וכך גם הפעם, המשפחות נאלצו לגלות על שחרור הרוצחים רק דרך כלי התקשורת, מבלי שנמסרה להן הודעה אישית או הסבר רשמי. “דם ילדינו הפך למטבע עובר לסוחר”, נכתב בעתירה. “אין זה מתקבל על הדעת שהמדינה תנהל מו”מ על שחרור מחבלים בזמן שמשפחות הנרצחים נותרות מחוץ לתמונה”.

המשפחות דורשות כי כל שחרור עתידי יתבצע רק לאחר שנציג ממשלתי בכיר ונציג מצה״ל יבואו לבשר להן על כך באופן אישי, כפי שהובטח להן בעבר על ידי הממשלה והפרקליטות.

השופטת יעל וילנר קיבלה את העתירה לעיון והורתה למדינה להגיש תגובה מקדמית עד השעה 14:00 היום. בארגון “בוחרים בחיים” הדגישו כי “שחרור מחבלים שולח מסר של חולשה ומבזה את זכר הקורבנות”, וקראו לממשלה “לעצור את ההסכם המביש ולפעול למען הצדק וההרתעה”