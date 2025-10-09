אחרי שדווח כי חמאס הוסיף דרישה חדשה במו"מ לפני חתימת ההסכם, גורם ישראלי הבהיר לרשת CNN כי גופותיהם של מנהיג חמאס יחיא סינוואר ואחיו מוחמד לא יוחזרו כחלק מעסקת החטופים

על רקע ההיערכות לאישור ההסכם לסיום המלחמה בעזה ושחרור החטופים, גורם ישראלי הבהיר היום (חמישי) לרשת CNN כי גופותיהם של מנהיג חמאס יחיא סינוואר ואחיו מוחמד לא יוחזרו כחלק מהעסקה. לפי הגורם, "אין כוונה לכלול את גופותיהם במסגרת העסקה הנוכחית".

הדיווח הנוכחי על דברי הגורם הישראלי מגיעים אחרי שאתמול נאמור כי גם מרוואן ברגותי ואחמד סעדאת לא ישוחררו במסגרת עסקת החטופים בין ישראל לחמאס.

כזכור, אמש דווח בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" כי חמאס הציג מספר דרישות חדשות במו"מ – ביניהן שחרור גופותיהם של יחיא ומוחמד סינוואר. בנוסף, משלחת חמאס דרשה לקשור בין שחרור החטופים לנסיגת צה"ל מרצועת עזה, כך שהחטוף האחרון ישוחרר כשצה"ל ייסוג באופן מלא מרצועת עזה – זאת בניגוד לעמדת ישראל, שלא מוכנה לנסיגה מוחלטת.

