בעקבות עסקת שחרור החטופים, גל גדות פרסמה סטורי על תקווה ושלום – אך המשפט על "שני הצדדים" עורר גל ביקורת חריפה מצד ישראלים שראו בו ניתוק מהמציאות

לאחר החתימה על עסקת שחרור החטופים (חמישי), השחקנית גל גדות העלתה לסטורי שלה תמונה של נרות וכתבה טקסט אישי שהצית סערה ברשת.

גדות, שלה יותר מ-107 מיליון עוקבים ברחבי העולם, כתבה:

"אני לא אדם דתי, אבל אחרי תקופה מלאה כל כך בכאב ובקושי, יש תקווה לאור גדול. החלטתי להדליק נר ולהתפלל לחזרתם הבטוחה של כל החטופים הביתה. לסיום הסבל משני הצדדים, ולסיום המלחמה הכואבת והבלתי נסבלת הזו. שולחת לכולם אור ותקווה." #שלום במזרח התיכון

אם הכוונה הייתה להפיץ אור – התוצאה הייתה הפוכה. בתוך שעות ספורות הפוסט התמלא באלפי תגובות כועסות, בעיקר מישראלים, שראו בשורה "הסבל משני הצדדים" ניסיון לייצר סימטריה מוסרית במקום שאין בה כזו.

"שני צדדים? אחד חווה זוועות, השני ביצע אותן"

וכמובן שהתגובות לא איחרו לבוא:

"מישהי פה שכחה מה קרה ב-7 באוקטובר" כתבה גולשת. "איזה שני צדדים? צד אחד שנרצח, נאנס ונחטף – וצד שני שביצע את הזוועות" הוסיף אחר. "כשאת רוצה לשמור על הקריירה ההוליוודית שלך" כתב משתמש נוסף.

ולצד הביקורת הישראלית, גם בצד השני של העולם לא ממהרים להעריך את ניסיונות ה"גישור" שלה. בעוד בעולם הערבי היא נתפסת כסמל ציוני מובהק, בישראל נדמה שהיא הולכת ומאבדת את האמון של הציבור שאי אפשר להאשים אותו ברגישות יתר – אחרי טראומה לאומית של דור שלם.