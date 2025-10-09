באופוזיציה מגיבים להסכם לשחרור החטופים עם ארגון הטרור חמאס שנחתם הלילה. גנץ: "המלאכה טרם הסתיימה, עלינו להיערך מחדש ברמה הצבאית"

באופוזוציה מגיבים הבוקר (חמישי) להסכם לשחרור החטופים עם ארגון הטרור חמאס שנחתם הלילה. גנץ: "המלאכה טרם הסתיימה. יחד עם ההתרגשות והציפיה הגדולה להשבת כל החטופים, עלינו להיערך מחדש ברמה הצבאית".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן: "בוקר של תקווה ושמחה גדולה. יחד עם כל עם ישראל, מצפים לחזרתם של כל חטופינו וחטופתנו הביתה. אני מברך את הנשיא טראמפ על מאמציו והובלתו את העסקה. תודה לכל המעורבים שלקחו חלק בהובלת ההסכם".

יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ: "עם שלם מתעורר הבוקר לתקווה וציפייה, של חזרתם הקרבה של האחים והאחות שלנו, אחרי שנתיים בגיהינום. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, על המאמצים האדירים שלו ומחויבותו הבלתי מתפשרת להשבת כל החטופים והבטחת ביטחונה של ישראל, לראש הממשלה נתניהו והדרג המדיני על ההחלטה החשובה והנכונה לאמץ את מתווה הנשיא וגם לצוותים המקצועיים וצוות המו״מ שעבדו קשה כדי להגיע לרגע החתימה.

"המלאכה טרם הסתיימה. יחד עם ההתרגשות והציפיה הגדולה להשבת כל החטופים, עלינו להיערך מחדש ברמה הצבאית בהגנה ובהתקפה תוך המשך שמירה בלתי מתפשרת על ביטחוננו, וברמה מדינית, להבטחת מימוש המתווה עד סופו על כלל מרכיביו, ובהם פירוק חמאס מנשקו ופירוז הרצועה. ובבוקר הזה אני מבקש להודות במיוחד, לאנשי מערכת הביטחון ולוחמינו הגיבורים בחזית, שבזכות עוז רוחם, אומץ ליבם והקרבתם בשנתיים האחרונות, הרגע הזה מתאפשר. עלינו לזכור היום ובכל יום, גם את הנופלים כולם ובני משפחותיהם, ששילמו את המחיר היקר ביותר למען המטרה הנעלה שאנחנו קרובים כל כך להשיג".