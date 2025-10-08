מזג אוויר בימים הקרובים יהיה נוח. תחול ירידה בטמפ' והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים יירדו בצפון ובמרכז.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות במעט מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה. אחה"צ הגשם ייחלש בהדרגה.
יום שישי: מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר עדיין יתכן טפטוף בעיקר לאורך החוף.
יום שבת: בהיר עד מעונן חלקית. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.
יום ראשון: מעונן חלקית עד בהיר וללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
