רוצים לטייל בחג? קק"ל מציגה את מסלולי המים היפים בישראל – מטיולי משפחות בהרי ירושלים ועד נופי הנגב הירוקים. אין כמו טיולי מים בסוכות כדי ליצור שמחת בית השואבה 2025

חג הסוכות, המכונה גם חג המים, הוא הזדמנות נפלאה לצאת לטיולים בנופי המים הקסומים של ישראל. בעזרת הקרן הקיימת לישראל (קק"ל), אספנו עבורכם מסלולי מים פתוחים לקהל הרחב, המציעים חוויות טבע ייחודיות בכל רחבי הארץ.

אזור ירושלים

עין קובי בפארק בגין

כ-400 מטר מהמצפור בפארק בגין נמצא עין קובי – יער מגוון ויפהפה. במקום נובע אחד ממעיינות הנקבה היפים בהרי ירושלים. מי המעיין זורמים בנקבה תת-קרקעית שאורכה כ-12 מטר אל בריכת איגום תת-קרקעית גדולה, שעליה מכסה מבנה אבן עתיק. מבריכת האיגום המשיכו המים לזרום בנקבה נוספת באורך 17 מטר אל בריכה חיצונית, ומהמאגר נהגו להעביר את המים בתעלות השקיה לחלקות השלחין.

קק"ל, בשיתוף עם רשות העתיקות, שיקמה את מערכת המים ופתחה אותה לציבור, נטעה במקום עצי בוסתן והוסיפה חניון נופש וחניון לילה קטן ממזרח לדרך הפארק. אפשר לרדת בזהירות לבריכה התת-קרקעית בגרם מדרגות מתכת. מי שמחפש הרפתקה נוספת מוזמן לרדת בסולם ברזל מאובטח דרך פיר שיורד לנביעה, הנמצא כ-20 מטר מדרום לבריכה.

עין ביכורה בסטף

עין ביכורה (עין א-שרקייה) הוא אחד המעיינות השופעים בהרי ירושלים, אך נחשב למעיין דל יחסית. ממצא מעניין התגלה בדופן הבריכה: חוליות חרס שיצרו חללים עגולים. הסברה היא שחוליות החרס הודבקו לדפנות הבריכות בתקופה הרומית ושימשו כקִנים לרבייה של דגי מאכל שגידלו התושבים, תוספת נאה לתפריט.

מי עין ביכורה נאספים לבריכה גדולה. גרם מדרגות לצד הבריכה מוביל אל הנקבה שמאחוריה. הנקבה גבוהה ואפשר לצעוד בתוכה בקומה זקופה. חובה להצטייד בפנס, שכן הנקבה חשוכה לגמרי. יש לצעוד בזהירות רבה ולהתגבר על מדרגות טבעיות וזולגות מים עד שמגיעים למערת הנביעה. המים נובעים מהקירות, וחדי עין יזהו כאן זקיפים ונטיפים קטנים.

שביל המעיינות בעמינדב

יער עמינדב, המשתרע על פני כ-7,000 דונם ממערב לירושלים, הוא יער נטוע של קק"ל. עצי המחט מצטרפים אל עצי החורש הטבעי ויוצרים חגורה ירוקה, המהווה את השטח הפתוח המשמעותי ביותר סביב העיר. ביער תמצאו את האנדרטה בצורת עץ כרות לזכרו של הנשיא קנדי, אנדרטת קלידי הפסנתר לזכרו של הפסנתרן ארתור רובינשטיין, חניוני דרך, אתרי עתיקות ומסלולי רכיבה.

שביל המעיינות, שסומן על ידי קק"ל במדרון הדרומי של הר עמינדב, מוביל בין המעיינות הנובעים באזור. השביל מתנהל במורד ומתאים למשפחות עם ילדים מגיל 10.

צפון הארץ

שביל נחל ציפורי

בסמוך להסוללים נמצא שביל נחל ציפורי, דרך יער יפה שהוכשרה על ידי קק"ל. השביל, באורך קילומטר אחד, סלול ומתאים לטיול רגלי או לרכיבה על אופניים. הוא מוביל למעבה היער ומאפשר בילוי בנוף ירוק ורגוע. קק"ל פיתחה את השביל כך שגם מוגבלים בתנועה יוכלו ליהנות ממנו.

השביל מתחיל ביער אלון תבור ובהמשך מפלס דרכו ביער מחטני. לאורכו ניתן לפגוש שרידי דרך רומית עתיקה, מתקנים חקלאיים עתיקים ומערה.

החזרה לרכב היא דרך השביל הסלול או דרך העפר הלבנה המקיפה את היער. אפשר גם להתחיל את הטיול בשמשית, קרוב לציפורי – עיר חשובה בגליל בתקופת בית שני והתקופה הרומית, שבה התגלו שרידים כמו בית כנסת, בית קברות של חכמי ציפורי, קבר רבי יהודה הנשיא, תיאטרון ווילות רומיות.

דרום הארץ

בריכת נחל גמילה בדרך הבשור התיכונה

במקום שבו נשפך ערוץ נחל גמילה לנחל בשור נמצאת בריכת מים גדולה, מוקפת קנים ועצי אשל. לעיתים מגיעים לשם חובבי דיג שמשליכים את חכותיהם בתקווה לדגים. נחל גמילה הוא ערוץ קצר, פחות מ-2 ק"מ אורכו.

בקרבת השפך נמצא גֵב מלאכותי חצוב בסלע כורכר, שאליו מובילות תעלות חתורות בכורכר שבגדותיו. הגב התמלא בעבר במי נגר. הבריכה אינה מעשה ידי הטבע לגמרי – בעבר כרו במקום חלוקי נחל בצורה פראית, כך שקרקעית הבריכה הגיעה עד מי התהום של "אקוויפר החלוקים" של נחל בשור, מה שמבטיח אספקת מים קבועה ויציבה. מתקן השאיבה בגדה הימנית של הנחל שואב מים מאותו אקוויפר.

פארק שרשרת – נחל גרר

פארק שרשרת – נחל גרר הוא "אי ירוק" במישורי הלס המעובדים של מערב הנגב. היער ניטע בשתי גדותיו של נחל גרר, מיובליו החשובים של נחל בשור. קטע זה של הנחל מחזיק מים רוב חודשי השנה והוא נכס טבע חשוב לבעלי החיים בסביבה. קק"ל סימנה ביער דרכי נוף ושבילי אופניים והכשירה חניוני נופש עם מים לשתייה ושולחנות נגישים. מצפון לנחל מתנשא תל הרור, ומראשו נשקפת תצפית נאה על הסביבה, המוסיפה הנאה לחוויית הביקור.