במבצע מורכב: ארה"ב חילצה אזרחית מעזה

אזרחית פלסטינית שבנה משרת בחיל הים האמריקני, חולצה מעזה בשבועות האחרונים במבצע בו היו מעורבות ארה"ב, ירדן וישראל, כך דווח בוושינגטון פוסט.

האזרחית היא אחלאם פירוואנה, בת 59, ‏בתכנון וניהול המבצע לקחו חלק בכירים אמריקנים ונעשה שימוש באמצעים מיוחדים כדי לאתר את תנועותיה בשטח הרצועה לפני החילוץ.

על פי הדיווח, לצורך חילוצה הופסקה המלחמה בעזה, וחילוצה התבצע בחשאי תחת מעטפת אבטחה כבדה. הפלסטינית הגיעה למעבר כרם שלם, משם הוצאה משטח הרצועה.

עוד דווח כי בנה ביקש גם אישורי יציאה לאחיותיו וקרובי משפחתו נוספים, אך קיבל אישור רק עבור אימו.