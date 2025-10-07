3 לוחמי מילואים נפצעו בחאן יונס באורח אנוש, קשה ובינוני. מפרטי התחקיר עולה כי השלושה נפצעו מרימון צה"לי וכי לא מדובר בירי של מחבלים

הכתב הצבאי דורון קדוש עדכן כעת (שלישי) על פרטי התקרית שבה נפצעו 3 לוחמי מילואים הבוקר בחאן יונס – בהם אחד באורח אנוש.

האירוע התרחש הבוקר בסמוך לשעה 8:00 בבוקר, במוצב קדמי של צה״ל שנמצא על ציר ״מגן עוז״, בעומק חאן יונס בדרום הרצועה. הלוחמים שפועלים שם הם לוחמי המילואים מחטיבה 6 (׳עציוני׳). בתוך חדר מגורים של לוחמים במוצב, התפוצץ רימון – בנסיבות שאינן ברורות ועדיין מתוחקרות. חלק מהלוחמים שהיו בחדר באותה השעה – ישנו.

כתוצאה מפיצוץ הרימון, נפצעו 3 לוחמים – אחד אנוש, אחד קשה ואחד בינוני.

עוד באותו נושא הותר לפרסום: קצין לוחם נפצע בינוני מירי מחבלים בעזה 13:48 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

עוד דיווח קדוש כי בתחילת האירוע, סברו בצה״ל שמדובר בהתקפת מחבלים על המוצב – ושהלוחמים נפגעו מירי טיל נ״ט. בהמשך רק התברר – שלא מדובר באש אויב אלא בתאונה מבצעית של כוחותינו.