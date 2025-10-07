הכתב הצבאי דורון קדוש עדכן כעת (שלישי) על פרטי התקרית שבה נפצעו 3 לוחמי מילואים הבוקר בחאן יונס – בהם אחד באורח אנוש.
האירוע התרחש הבוקר בסמוך לשעה 8:00 בבוקר, במוצב קדמי של צה״ל שנמצא על ציר ״מגן עוז״, בעומק חאן יונס בדרום הרצועה. הלוחמים שפועלים שם הם לוחמי המילואים מחטיבה 6 (׳עציוני׳). בתוך חדר מגורים של לוחמים במוצב, התפוצץ רימון – בנסיבות שאינן ברורות ועדיין מתוחקרות. חלק מהלוחמים שהיו בחדר באותה השעה – ישנו.
כתוצאה מפיצוץ הרימון, נפצעו 3 לוחמים – אחד אנוש, אחד קשה ואחד בינוני.
עוד דיווח קדוש כי בתחילת האירוע, סברו בצה״ל שמדובר בהתקפת מחבלים על המוצב – ושהלוחמים נפגעו מירי טיל נ״ט. בהמשך רק התברר – שלא מדובר באש אויב אלא בתאונה מבצעית של כוחותינו.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים