שנתיים לטבח ה-7 באוקטובר: דובר צה"ל הודיע כי הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הנחה על העלאת רמת הכוננות בצה"ל לגבוהה ביותר במהלך החג

דובר צה"ל הודיע אמש (שני) כי הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר הנחה על העלאת רמת הכוננות בצה"ל לגבוהה ביותר במהלך החג. הודעת דובר צה"ל נמסרה לאחר שזמיר קיים הבוקר הערכת מצב בהשתתפות חברי פורום המטה הכללי, לקראת כניסת חג הסוכות.

"בתום הערכת המצב הנחה הרמטכ"ל על העלאת רמת הכוננות בצה"ל לרמת כוננות עליונה", נמסר. "בנוסף, הנחה הרמטכ"ל כי מאמץ ההגנה יהיה המאמץ העיקרי עד לסוף תקופת החגים". במקביל הנחה הרמטכ"ל הנחיות נוספות: תרגול של כלל הכוחות עד לכניסת החג, לרבות תדריכי מוצב ומגנן, מיקוד של כוחות צה"ל במשימות המרכזיות וחידוד את קליטת כוחות התגבור בכלל הגזרות,

⁠מוכנות מהירה וכוננות גבוהה של חיל האוויר בהגנה ובהתקפה בכלל הגזרות – במיקוד לרצועת עזה וחידוד לנהלי האישור והאבטחה לאירועים ולפסטיבלים במהלך החג.

בדובר צה"ל הוסיפו כי הרמטכ"ל הדגיש שאין שינוי בהערכת המצב הרב-זירתית וכי ההנחיות הן חלק מהגברת הכוננות לתקופת החגים. בנוסף, חידד הרמטכ"ל את הדגשים לכל מרחבי התפר והגבולות ונקודות התורפה. "אנו נמצאים בכוננות תמידית, ערוכים בכלל זירות הלחימה בהגנה ובהתקפה", אמר הרמטכ"ל. "ממשיכים במשימתנו על מנת לאפשר לכל עם ישראל לציין את החג בסוכות בשקט ובביטחון".