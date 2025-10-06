לוקה מודריץ' בן ה-40 מככב במילאן, אנחנו יוצאים לשבוע מהבית הקבוע שלנו אל הסוכה הארעית, מה הקשר? בין קודש לספורט לחג הסוכות

לוקה מודריץ' מוכיח לנו שהקב"ה שומר עלינו תמיד. מה הקשר בין הכוכב המזדקן לחג הסוכות? בואו איתי לעוד פינה של בין קודש לספורט.

בשבוע שעבר מילאן עלתה למקום הראשון בליגת האיטלקית (מאז הספיקה לרדת ממנו), אחרי שישה מחזורים. הרוסנרי ניצחו את האלופה נאפולי, 1:2 והשלימו ניצחון חמישי ברציפות. השינוי הגדול בקבוצה שסיימה במקום השמיני לא התרחשה בגלל שחקן צעיר ורענן, אלא בגלל שחקן ותיק שחגג החודש ארבעים.

לוקה מודריץ' שהגיע אחרי 13 שנים בריאל מדריד, והתלהב מהניצחון כאילו היה הראשון שלו. לפעמים הספורט, הוא מעגל חוזר. יותר קשה לשמור על תואר מלזכות בו כי המוטביציה יורדת אחרי שכבר זכית, וחזרת לנקודת ההתחלה. במגילת קהלת שנקרא בשבת, שלמה המלך מציג בתחילת המגילה חזית קצת קודרת שמתארת עולם מעגלי ועצוב: "כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא".

משם הוא מתקדם אל עצות מעשיות לשמחה. החכם באדם אומר לנו לשמוח בחלקנו. הוא מסיים במסקנה הסופית, "סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם". מזה מובן למה אנחנו קוראים את קהלת בסוכות. אדם לפעמים נשחק משגרת החיים, הימים בעבודה נראים לו אותו דבר, ויום רודף יום, אבל המוכר נותן לו ביטחון למרות השחיקה.

באופן מפתיע דווקא הקב"ה אומר לנו, לזרוק את המוכר ולצאת אל הארעי. בסוכות אנחנו מצווים לשנות את הבסיס של הביטחון הכי בסיסי שלי, הבית. אנחנו צריכים לצאת החוצה ולהשליך את הביטחון שלנו על הקב"ה. סוכות משמש מסר לכל השנה. כשאתה נשחק מהשגרה, תשליך את הביטחון שלך אל הקב"ה ותזכור שגם כשהכל נראה אותו דבר, הוא מכוון כל אחד באופן אישי ואת עם ישראל כולו. חג שמח!