לקראת חג הסוכות ועל רקע ההיערכות לעימות נוסף מול איראן, פיקוד העורף פרסם אמש את הנחיות ההתגוננות שיהיו בתוקף עד לסוף השבוע הבא. פיקוד העורף הודיע כי הנחיות ההתגוננות נותרו ללא שינוי, וכי הן תישארנה כפי שהן לפחות עד אחרי חג סוכות.

על פי הודעת פיקוד העורף, המדיניות בתוקף החל מיום ראשון, 05 באוקטובר 2025, בשעה 18:00 ועד ליום חמישי, 16 באוקטובר 2025, בשעה 20:00.

על פי ההנחיות, פעילויות חינוכיות יתקיימו ללא הגבלות, בהתאם להנחיות משרד החינוך והערכות הרשויות המקומיות. בנוסף, מקומות עבודה יפעלו כסדרם ללא הגבלות.

כמו כן, ניתן לקיים התקהלויות ללא הגבלות בכל רחבי הארץ, למעט ביישובי עוטף עזה. שם ניתן לקיים התקהלויות של עד 2,000 אנשים, למעט ביישובים המפורטים בהחרגות: נתיב העשרה, יד מרדכי, זיקים, כרמיה, ארז, ניר עם, שדרות, איבים, גבים, אור הנר, מפלסים, כפר עזה, סעד, עלומים, בארי, רעים, מגן, נירים, כרם שלום, ניר עוז, כיסופים, עין השלושה, חולית, נחל עוז, וניר יצחק.