שלב האודישנים בתוכנית "מאסטר שף" הסתיים, ושלב הנבחרת יצא לדרך. השלב המותח בו כולם בקרב נגד כולם החל, והערב (ראשון) תוקרן דילמה מסעירה במיוחד. האם שמירת הכשרות של רזיאל אילוז תעלה לו בהשתתפות בתוכנית? אילוז מנסה להכין בצק פריך פרווה, המיועד למנה בשרית. אחד המתמודדים מבהיר לו: זה לא יעבוד לך בלי חמאה. האם אילוז יישבר למען השלב בתחרות, או יישמור על עקרונותיו?
צפו בדילמה המסעירה של רזיאל אילוז – מאסטר שף:
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
הפרק המלא ישודר הערב (ראשון) בקשת 12.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
שימול
תהיה גבר ! ואל תוותר על הכשרות אפי' במחיר יציאה מהתחרות, בהתחלה זה קשה, אבל בסוף תרגיש תחושת סיפוק עצומה. אל תוותר על עקרונות !!17:13 05.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר