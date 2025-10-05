רזיאל אילוז, מתמודד בתוכנית "מאסטר שף" נתקל בדילמה מאתגרת במיוחד: המנה שניסה להכין פשוט לא עובדת. האם יוותר על הכשרות בשביל לא להיכשל בתוכנית? צפו

שלב האודישנים בתוכנית "מאסטר שף" הסתיים, ושלב הנבחרת יצא לדרך. השלב המותח בו כולם בקרב נגד כולם החל, והערב (ראשון) תוקרן דילמה מסעירה במיוחד. האם שמירת הכשרות של רזיאל אילוז תעלה לו בהשתתפות בתוכנית? אילוז מנסה להכין בצק פריך פרווה, המיועד למנה בשרית. אחד המתמודדים מבהיר לו: זה לא יעבוד לך בלי חמאה. האם אילוז יישבר למען השלב בתחרות, או יישמור על עקרונותיו?

צפו בדילמה המסעירה של רזיאל אילוז – מאסטר שף:

רזיאל אילוז, מאסטר שף (באדיבות קשת 12)

הפרק המלא ישודר הערב (ראשון) בקשת 12.