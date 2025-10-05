ביטוח לאומי מודיע על הקדמת תשלום קצבאות אבטלה והבטחת הכנסה לתשיעי באוקטובר, במקום השתים עשרה, בעקבות חגי תשרי. הקצבאות יועברו באופן אוטומטי לזכאים

המוסד לביטוח לאומי הודיע היום כי תשלומי קצבת האבטלה וקצבת הבטחת הכנסה עבור חודש אוקטובר ישולמו בתאריך 9/10, במקום התאריך המקורי שהיה אמור להיות 12/10.

ההקדמה נובעת ככל הנראה בעקבות חגי תשרי, על מנת לאפשר לציבור הזכאים לקבל את הקצבה בסמוך לחג ולהיערך בהתאם.

מהי קצבת אבטלה

קצבת אבטלה ניתנת למי שפוטרו מעבודתם או איבדו את מקור פרנסתם שלא באשמתם. מדובר בזכאות הניתנת לתקופה מוגבלת, בהתאם לוותק התעסוקתי של המבוטח. הזכאים חייבים להירשם בלשכת התעסוקה ולהיות זמינים לעבודה.

הקצבה נועדה לסייע בתקופת המעבר בין עבודות, וגובהה נקבע לפי השכר הקודם של המבוטח ובהתאם לגילו.

מהי הבטחת הכנסה

קצבת הבטחת הכנסה מיועדת לאזרחים חסרי מקורות הכנסה מספקים, גם אם לא עבדו או לא עבדו תקופה מספקת כדי להיות זכאים לדמי אבטלה.

הקצבה נועדה להבטיח רמת חיים מינימלית, והיא תלויה בהכנסות, במבחני נכסים ובזמינות לעבודה.

המבוטחים נדרשים להתייצב בלשכת התעסוקה ולהיות במעקב שוטף אחר מצבם הכלכלי והתעסוקתי.

המוסד לביטוח לאומי מדגיש כי לא נדרשת פעולה מצד המבוטחים, והקצבאות יועברו באופן אוטומטי לחשבונות הבנק בתאריך החדש.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר הרשמי של הביטוח הלאומי או באמצעות מוקד השירות הטלפוני.