חול המועד סוכות כבר ממש מעבר לפינה ואנו כאן בשבילכם עם הפעילויות הכי שוות וטובות לילדים ולכל המשפחה.

המקום הראשון והמגניב ביותר הוא מג'יק קאס, מתחם יפיפה ומגרה במעלה אדומים שנותן חוויה מושלמת לכל המשפחה. כותרת האירוע: Magic Kass – מופעי קסם והפעלות בחגים

מה בתוכנית: יתקיימו מופעים והפעלות לאורך כל שעות הפעילות ב-Magic Kass. אומן החושים ליאם לבנון מסתובב בין הקהל ויוצר רגעים מפתיעים, להטוטנים ופעלולנים מופיעים ברחבי הפארק, והמופע המרכזי The Magic of Kass מציע חוויה של קסם, הומור והפתעות.

בנוסף, מתקנים ואטרקציות מגוונות זמינים לכל הגילאים, עם הפעלות נוספות של יצירה, מופעי אקרובטיקה והדגמות אינטראקטיביות שימשכו את המבקרים לאורך כל שעות הביקור.

איפה ומתי: Magic Kass, במעלה אדומים (ניתן למצוא בוויז); שעות הפעילות: 10:00-20:00 8-12 באוקטובר (לא כולל שבת).

גילים: מתאים מגיל 4 ומעלה. כמה זה עולה: מחיר כרטיס ברכישה מוקדמת 129 ש"ח, או 149 ש"ח בקופות. פרטים נוספים: מופעים נוספים והפעלות מיוחדות יתקיימו לאורך כל שעות הפעילות, כולל מופעי ערב מיוחדים ומתחמי חוויה אינטראקטיביים.

המקום השני הוא מתחם עוצר נשימה ביופיו, מתחם הדיסיטי. כותרת: יריד העיצוב השנתי DCITY | הנחות ענק עד 80% בסוכות.

מתחם DCITY במעלה אדומים יארח בסוכות את יריד העיצוב השנתי בפעם הרביעית, בתאריכים 8-12 באוקטובר (למעט שבת). החנויות במתחם יציעו הנחות ענק של עד 80% על מגוון פריטי עיצוב וריהוט, במקביל לתוכנית בידור עשירה שתתקיים לאורך ימי האירוע.

בשעות היום יפעלו עמדות פעילות לילדים, כולל בלונים, מופעי קסמים ועמדות יצירה. בשעות הערב יתקיימו הופעות מוזיקה חיה לצד הופעות דיג'יים במתחם. היריד, מציע לקהל הרחב גישה לפריטי עיצוב איכותיים במחירים מוזלים משמעותית. הכניסה לאירוע חופשית והוא פתוח לכל הגילאים.

מיקום: מתחם DCITY, מעלה אדומים. מחיר: כניסה ללא עלות. קרדיט: באדיבות די סיטי.

המקום השלישי הוא כמובן גן חיות, כי איך אפשר בלי גן חיות לילדים: חי- פארק קריית מוצקין בסוכות- עולם קסום של פנטזיה ומשפחה.

מה בתוכנית? במהלך חג הסוכות, חי פארק קריית מוצקין מזמין את המשפחות לחוויה מיוחדת שמחברת בין קסם, אטרקציות ובעלי חיים. המבקרים ייהנו ממופעי קסמים ואשליות על הבמה המרכזית, דמויות פנטזיה צבעוניות שמסתובבות ברחבי המתחם, הפעלות יצירה, שיעורי כישוף בכיתת מרלין, יער פיות ומתחמי לייזר טאג, קארטינג ואומגות.

בנוסף, הכרטיס כולל גישה מלאה לגן החיות של הפארק, עם מפגש קרוב עם בעלי חיים שונים לאורך היום, כך שהחוויה המשפחתית תהיה מלאה ומגוונת. כל זאת במקום אחד, ללא צורך בהזמנה מראש, עם חניה חינמית והטבות מיוחדות לבעלי מועדוני אשראי. טווח פעילות: 7-14/10 | שעות פעילות: 09:00–17:00 (א'-ה'), וביום שישי עד השעה 15:00.