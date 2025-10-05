העיתון "כלכליסט" בחר בראש מועצת שומרון יוסי דגן לרשימת "100 המשפיעים לשנת 2025", לצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו. ברקע: הובלת מערכה מדינית בינלאומית למען ריבונות ביו"ש

כבוד לשומרון: העיתון "כלכליסט", עיתון כלכלי מרכזי שאיננו מזוהה עם סדר היום של המחנה הלאומי ההתיישבותי, בחר בראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן לרשימת "100 המשפיעים לשנת 2025". זאת על רקע הפעילות של דגן להקמת שדולה למען יו"ש בקונגרס האמריקני, הכוללת כ-30 חברי קונגרס וסנאט שרובם הביעו תמיכה בריבונות, וכן על רקע השתתפותו בהשבעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בפעם השניה והקמת קבוצות ידידים למען יו"ש בסנאט בארה"ב ובפרלמנט האירופי.

רשימת הנימוקים לבחירתו של דגן כללה בין היתר: הובלת מערכה מדינית והסברתית בינלאומית בארה"ב אירופה וישראל להבאת ריבונות ליו"ש והובלת הקבוצה "הליכוד שלי", קבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד, שבשנים האחרונות מתווה סדר יום לאומי ופרו התיישבותי בליכוד. בכתבה מודגשת "מעורבותו הבינלאומית של דגן" וקשריו עם גורמים בארצות הברית והשפעתו על קידום הריבונות.

"לצד הקשרים עם נתניהו, דגן פועל גם בארצות הברית והגיע גם אל דונלד טראמפ. הוא נמנה עם הראשונים שתמכו בנשיא, נטל חלק בקמפיין שלו, ואף הוזמן לטקס ההשבעה שלו" נכתב. "במרץ השנה נפגש דגן עם מסעד בולוס, מחותנו הלבנוני ויועצו הקרוב של נשיא ארצות הברית, כדי ללחוץ עליו לתמוך בהחלת הריבונות הישראלית על השטחים, או לחלופין ללחוץ על נתניהו לעשות זאת".

עוד נכתב כי דגן מקדם בקרב הקהילה האוונגליסטית ובכירים במפלגה הרפובליקנית קמפיינים לקידום ההתיישבות ביהודה ושומרון. לדבריהם, "הוא מקווה שהללו יסייעו לו ללחוץ על נתניהו להחלת הריבונות".

בכלכליסט הדגישו את השפעתו על שרים וכתבו כי הוא "יעד לחנופה", וכן הוסיפו כי הוא "מחוזר ומחובק על ידי הפוליטיקאים מגוש הימין: שרים וחברי כנסת בליכוד מרבים לבקר אצלו. לאחרונה אמר כי הוא משוכנע שראש הממשלה מבין שניתן להחיל את ריבונות ישראל על השטחים כבר בזמן הקרוב".