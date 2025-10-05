חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 05.10.2025 / 07:44

הרצח במגזר הערבי לא נרגע. תושב דיר אל אסד כבן 50 נורה במכוניתו בעיר. הוא הובל במצב אנוש לבית החולים ומותו נקבע על ידי שירותי ההצלה. זהו הנרצח ה-192 מתחילת השנה

האלימות במגזר הערבי לא נעצרת. לפנות בוקר נרצח תושב דיר אל אסד, הסמוכה לכרמיאל, ביריות. לפי חקירת המשטרה, הקרבן נרצח ביריות לעבר מכוניתו. הוא נפצע באורח אנוש ומותו נקבע בדרך לבית החולים. מהמרכז הרפואי לגליל נמסר: "לבית החולים הובא, בליווי חיאן שירותי רפואה, כשהוא ללא רוח חיים, פצוע ירי בן 50 מדיר אל אסד". מהמשטרה נמסר: "שוטרים הוזנקו למקום האירוע והחלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה". עוד באותו נושא לילה לא שקט בדרום: 3 אחים נרצחו בפזורה 07:02 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏 לפי נתונים שם מרכז יוזמות אברהם, מאז תחילת השנה נרצחו בישראל 193 ערבים באירועי אלימות. 162 מהם נורו למוות. בתקופה המקבילה אשתקד היו כ-180 נרצחים, וזו עלייה של 7% גם לשיא שנשבר בשנה שעברה.

תגיות: דיר אל אסד, האלימות במגזר הערבי, רצח