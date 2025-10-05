האלימות במגזר הערבי לא נעצרת. לפנות בוקר נרצח תושב דיר אל אסד, הסמוכה לכרמיאל, ביריות.
לפי חקירת המשטרה, הקרבן נרצח ביריות לעבר מכוניתו. הוא נפצע באורח אנוש ומותו נקבע בדרך לבית החולים.
מהמרכז הרפואי לגליל נמסר: "לבית החולים הובא, בליווי חיאן שירותי רפואה, כשהוא ללא רוח חיים, פצוע ירי בן 50 מדיר אל אסד".
מהמשטרה נמסר: "שוטרים הוזנקו למקום האירוע והחלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".
לפי נתונים שם מרכז יוזמות אברהם, מאז תחילת השנה נרצחו בישראל 193 ערבים באירועי אלימות. 162 מהם נורו למוות. בתקופה המקבילה אשתקד היו כ-180 נרצחים, וזו עלייה של 7% גם לשיא שנשבר בשנה שעברה.
יוסף
לדעתי. בן גביר לא משקיע משאבים על זה בשביל שיהיה להם רע פה ואז יעזבו את הארץ. ואז יהיה טרנספר08:27 05.10.2025
