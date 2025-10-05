ברקע ההסכמה להפסקת אש, כחודש אחרי ניסיון ההתנקשות בדוחה, מנהיג חמאס עזה חליל אל-חיה התראיין לערוץ אל ערביה והראה שהוא בחיים

חליל אל-חיה אחד מהיעדים לחיסול בקטאר הופיע אתמול לראיון בערוץ אל ערביה. ההופעה מגיעה מיד לאחר ההסכמה של חמאס לעסקת חטופים ולהפסקת אש, כך שנראה שמיץ האומץ ששתה קשור גם לכך.

בראיון הטלוויזיוני, הוא התייחס למתקפה של ישראל בקטאר נגדו, שפגעה בבנו. המתקפה פספסה את ראשי חמאס שהיו אמורים לשהות בה: זאהר ג'בארין, מוחמד דרוויש, מוסא אבו מרזוק, ניזאר עוודאללה, ראזי חמד, חוסאם בדראן וטאהר א-נונו. חלקם כבר תועד בחיים, וחלקם ירדו למחתרת. זוהי הפעם הראשונה בה אל חיה נראה מאז ניסיון ההתנקשות.

עוד באותו נושא חמאס הסכים למו"מ; ישראל נוצרת את האש בעזה 19:14 | יאיר אמר 11 0 😀 👏

אל-חיה הוא אחד מראשי חמאס בעזה, הוא מונה לסגנו של מוחמד סינוואר ויצא מעזה לפני המתקפה על ישראל. בעקבות כך היה "מוגן" בעוד שאר ראשי חמאס בעזה חוסלו. לאחר חיסול סינוואר בהתקלות לפני שנה, מונה למנהיג חמאס בעזה, למרות שהוא בכלל שהה בקטאר.

ילדיו הם מחבלים כמוהו ושלושה מהם חוסלו בקרבות עם צה"ל. האחרון שבהם המאם, נהרג כאמור, לפני כחודש בתקיפה שכוונה אל אביו ונראה שפספסה.