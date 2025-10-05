חליל אל-חיה אחד מהיעדים לחיסול בקטאר הופיע אתמול לראיון בערוץ אל ערביה. ההופעה מגיעה מיד לאחר ההסכמה של חמאס לעסקת חטופים ולהפסקת אש, כך שנראה שמיץ האומץ ששתה קשור גם לכך.
בראיון הטלוויזיוני, הוא התייחס למתקפה של ישראל בקטאר נגדו, שפגעה בבנו. המתקפה פספסה את ראשי חמאס שהיו אמורים לשהות בה: זאהר ג'בארין, מוחמד דרוויש, מוסא אבו מרזוק, ניזאר עוודאללה, ראזי חמד, חוסאם בדראן וטאהר א-נונו. חלקם כבר תועד בחיים, וחלקם ירדו למחתרת. זוהי הפעם הראשונה בה אל חיה נראה מאז ניסיון ההתנקשות.
אל-חיה הוא אחד מראשי חמאס בעזה, הוא מונה לסגנו של מוחמד סינוואר ויצא מעזה לפני המתקפה על ישראל. בעקבות כך היה "מוגן" בעוד שאר ראשי חמאס בעזה חוסלו. לאחר חיסול סינוואר בהתקלות לפני שנה, מונה למנהיג חמאס בעזה, למרות שהוא בכלל שהה בקטאר.
ילדיו הם מחבלים כמוהו ושלושה מהם חוסלו בקרבות עם צה"ל. האחרון שבהם המאם, נהרג כאמור, לפני כחודש בתקיפה שכוונה אל אביו ונראה שפספסה.
מה דעתך בנושא?
Udi
הכל פוליטיקה את האמת נדע בעתיד.06:51 05.10.2025
דן
מי סיפר להםשהולכת להיות מתקפה? ארה"ב השתנקרה ברגע האחרון?07:04 05.10.2025
ימני מאוכזב
ככה נראה שיגעון גדלות של מנהיג... ביבי בזכותך תוקם מדינה פלסטינאית... אתה חזק בדיבורים ופחדן אמיתי בהחלטות, מסתתר מאחורי הסינר של טראמפ07:22 05.10.2025
