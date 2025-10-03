שב״כ ומשטרת ישראל עצרו אזרח ישראלי נוסף שעשה משימות ריגול עבור איראן. החשוד ביצע את המשימות בבית המלון בו עבד בים המלח

זה לא נגמר: שב״כ ומשטרת ישראל עצרו אזרח ישראלי נוסף שעשה משימות ריגול עבור איראן. החשוד ביצע את המשימות בבית המלון בו עבד בים המלח. כך מפרסמים במשטרה ובשב"כ היום (שישי)

במסגרת פעילות משותפת של שב"כ ויאחב״ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר בימים האחרונים אזרח ישראלי, בן 23, עובד באחד המלונות בים המלח, לאחר שעלה חשד כי עמד בקשר עם גורמים איראנים.

החקירה העלתה כי האזרח עמד בקשר מזה תקופה עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות בין היתר ביצע איסוף מידע וצילומים של המלון בו הוא עובד וסביבתו. החקירה נמשכת.

על רקע המאמצים המתמשכים של האיראנים לבצע פעילות ביטחונית בישראל, שב"כ ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול נסיונות של האירנים לגייס אזרחים ישראלים לטובת פעילות הפוגעת בביטחון המדינה.