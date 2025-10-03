זה לא נגמר: שב״כ ומשטרת ישראל עצרו אזרח ישראלי נוסף שעשה משימות ריגול עבור איראן. החשוד ביצע את המשימות בבית המלון בו עבד בים המלח. כך מפרסמים במשטרה ובשב"כ היום (שישי)
במסגרת פעילות משותפת של שב"כ ויאחב״ל להב 433 במשטרת ישראל, נעצר בימים האחרונים אזרח ישראלי, בן 23, עובד באחד המלונות בים המלח, לאחר שעלה חשד כי עמד בקשר עם גורמים איראנים.
החקירה העלתה כי האזרח עמד בקשר מזה תקופה עם גורמי מודיעין איראנים וביצע משימות ביטחוניות בין היתר ביצע איסוף מידע וצילומים של המלון בו הוא עובד וסביבתו. החקירה נמשכת.
על רקע המאמצים המתמשכים של האיראנים לבצע פעילות ביטחונית בישראל, שב"כ ומשטרת ישראל ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול נסיונות של האירנים לגייס אזרחים ישראלים לטובת פעילות הפוגעת בביטחון המדינה.
מה דעתך בנושא?
6 תגובות
2 דיונים
ישעיהו
ישעיהו
מיליון דולר מזומן למי שימצא בין המרגלים האיראנים סמולן אחד. כולם ממחנה ה.. (לא רוצה לקלל).16:05 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
דניאל
הימין גמר אומר להחריב את מדינת ישראל עד היסוד.16:00 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ברקוביץ ישראל
ברקוביץ ישראל
השמאלנים הרבה יותר מסוכנים לעם ישראל השלמה והתנכית15:48 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נראה לי שרוב המרגלים שנתפסו עד כה הם דווקא כאלה שהצביעו למושחתיהו... תבדקו ...
בתגובה ל: ברקוביץ ישראל
בתגובה ל: ברקוביץ ישראל
מי כמו מושחתי הימין ... אוהב כסף קל ... החל בראש הממשלה שאוהב מתנות במאות אלפי דולרים , דרך יועציו שעובדים עבור "מדינה מורכבת" קטאר , וכלה באידיוטים שעובדים עבור איראן ...15:58 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
פדלון אבי
פדלון אבי
לדעתי וזה עובדתי הארגונים השמאלנים והנטישמיים מהווים סכנה ונזק לישראל בארץ ובעולם הרבה יותר מסוכנים מהרגלים15:47 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דניאל
בתגובה ל: פדלון אבי
בתגובה ל: פדלון אבי
הנטישמי? אין ליבה. תיכף נכנסת השבת, תמהר לשפוך עוד טינופים. העיקר שצמת..16:02 03.10.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
