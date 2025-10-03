המוסד הודיע כי חשף ביום רביעי האחרון חוליית טרור בגרמניה שתכננה לפגוע ביעדים ישראליים ויהודיים בשטח המדינה. החוליה הופעלה ככל הנראה על ידי החמאס

ביום רביעי, ערב יום כיפור, נחשפה בגרמניה חוליית טרור שעל פי החשד הייתה קשורה לארגון חמאס ותכננה לקדם פגיעה ביעדים ישראלים ויהודים.

מעצרם של חברי החוליה התאפשר בזכות שיתוף פעולה הדוק בין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים וכוחות הביטחון והמודיעין בגרמניה, כך מדווח משרד ראש הממשלה בשם דוברות המוסד.

במסגרת הפעילות עצרו שירותי הביטחון הגרמניים (BFV) שלושה מחברי חוליית הטרור שברשותם אמצעי לחימה אשר על פי החשד היו מיועדים לביצוע הפיגוע.

מעצר זה מתווסף לפעילות נוספת של המוסד בשבועות האחרונים ברחבי אירופה בשיתוף פעולה עם גופי הביטחון והאכיפה המקומיים, כולל באוסטריה.

פרשיית סיכול חוליית הטרור וחשיפת המפגעים והאמל״ח נפרשת על פני כמה מדינות, והינה חלק מפעילות נרחבת של המוסד בכל רחבי אירופה במהלכה אותרו מחסני אמל״ח ובוצעו מעצרים נוספים של פעילים בחשד לביצוע עבירות טרור.

המוסד ימשיך לפעול בכל מקום לסיכול פעילות טרור לפגיעה בישראלים ויהודים בחו״ל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי הביטחון והמודיעין בארץ ובעולם.