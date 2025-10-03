מרכז סינון העפר של שומרון העתיקה ייפתח לציבור בסוכות. בחפירות התגלו ממצאים נדירים: מטבעות, חותמות ועוד. יוסי דגן: "בואו לחשוף את ההיסטוריה"

במהלך חול המועד סוכות תפתח במרכז סיור ולימוד שומרון בשבי שומרון פעילות ארכיאולוגית חווייתית – מרכז לסינון עפר ושטיפת חרסים מהעפר שהוצא מאדמת הגן הלאומי שומרון העתיקה, מקום בו ישב ארמון מלכי ישראל הקדום. הקמת אתר הסינון נעשתה ביוזמת משרד המורשת, קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי ומועצה אזורית שומרון. חפירות האתר מנוהלות ע"י קמ"ט ארכיאולוגיה בני הר אבן באמצעות ד"ר אבי סלומון.

במסגרת פעילות הסינון, נחשפו ממצאים נדירים המעידים על עושרה התרבותי וההיסטורי של שומרון העתיקה: טביעות חותם רודיות על קנקני יין מן המאה השנייה לפנה"ס, המעידות על מסחר עם רודוס – יוון, וייבוא יינות ליישוב ההלניסטי במקום; צלמית מדוזה הלניסטית; מטבעות וחרסים מתקופת בית המקדש הראשון והשני; וכן חרפושית מצרית נדירה ככל הנראה מתקופת הברזל, התקופה הישראלית.

ילד בן 10 שחשף חרפושית

ינאי טבע (10) מראש העין, גילה את החרפושית הנדירה. ינאי, תלמיד כיתה ה' בבית הספר שמעון פרס בעיר. ינאי מסר כי הוא "נרגש ונלהב", ואילו אימו נירית טבע אמרה: "הוא הולך להיות ממשיך דרכו של אבא שלו בן טבע, ארכיאולוג ביחידת קמ"ט ארכיאולוגיה במינהל האזרחי".

שומרון העתיקה שימשה בירת ממלכת ישראל במשך מאות שנים, ובהמשך פרחה בתקופה ההלניסטית ובימי הורדוס. הפרויקט החדש נועד לשמש השלמה לעונות החפירה הארכיאולוגיות – ולראשונה פותח לציבור הרחב להשתתפות פעילה.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון מזמין את הציבור הרחב להשתתף בפרויקט סינון החפירות:

"שומרון העתיקה היא בירת ממלכת ישראל, ולראות את הממצאים האלה שנחשפים לראשונה, כמו החרפושית המצרית הנדירה, זהו חיבור בלתי אמצעי לשורשים שלנו. אני מזמין את הציבור הרחב כולו, מכל קצוות הארץ, לבוא לשבי שומרון בחול המועד סוכות, ולהיות שותף פעיל במעשה גילוי ההיסטוריה. זו חוויה מרתקת לכל המשפחה, שבה כל ילד וכל מבוגר יכול למצוא ממצא שישנה את פני ההיסטוריה".

שר המורשת עמיחי אליהו: ״כל גרגר עפר שאנחנו מסננים חושף מחדש את האמת הפשוטה – עם ישראל חי כאן ומלך כאן. זה לא רק חפירה ארכיאולוגית, אלא מפגש עם נשמת האומה. שבנו הביתה ואנחנו כאן כדי להישאר״.

בני הר אבן, קמ"ט ארכיאולוגיה מוסיף: "יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה גאה ושמחה על חידוש הפעילות הארכיאולוגית בשומרון הקדומה – סבסטיה. ועל הפעלת מרכז הסינון בשבי שומרון. מרכז הסינון מנגיש את האתר שומרון המקראית ומאפשר לכל אחד לקחת חלק מגילוי העתיקות המסתתרים בו.פתיחת האתר לקהל במהלך חוה"מ סוכות עתיד לחשוף ממצאים חדשים שטרם נתגלו – עוד באירוע השקת מפעל הסינון, אחד הילדים חשף חרפושית בסגנון מצרי. חרפושית זו מוכיחה על קשר בין ממלכת ישראל לבין האימפריה המצרית ומחזקת את הסיפור המקראי המספר לנו על קשר עוד מימי תחילת ממלכת ישראל תחת ירבעם בן נבט. יחידת קמ"ט ארכיאולוגיה פועלת ביהודה ושומרון על מנת לשמר ולהנגיש אתרים היסטוריים בשטחי יו"ש על מנת להנציח את המורשת של כולנו".

זמני הפעילות

הפעילות תתקיים בימי חול המועד סוכות, בסמוך למדרשה שבשבי שומרון, בימי חמישי, שישי וראשון, 9, 10 ו־12 באוקטובר, בין השעות 10:00–15:00.

במהלך חול המועד סוכות תיירות שומרון מזמינה את הציבור לבוא להנות משלל אירועים פסטיבלים ואטרקציות, אתרי המורשת, הטבע והמעיינות יהיו פתוחים לקהל הרחב, וכך גם היקבים עטורי הפרסים ואתרי התיירות. לפרטים נוספים: חפשו תיירות שומרון בגוגל וברשתות החברתיות