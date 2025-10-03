שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד גינתה את ההפגנה הפרו-פלסטינית במנצ'סטר, שפרצה שעות אחרי הפיגוע הקטלני בבית הכנסת בעיר: "אני חושבת שאין בזה שום כבוד. אפשר לגלות קצת אנושיות בזמן הזה"

יום אחרי הפיגוע הקטלני בבית הכנסת במנצ'סטר, שרת הפנים הבריטית שבאנה מחמוד התייחסה היום (שישי) לאירוע הקשה והבהירה כי הממשלה "תכפיל את מאמציה להתמודד עם האנטישמיות". עוד גינתה את ההפגנה הפרו-פלסטינית שפרצה שעות ספורות אחרי הפיגוע באזור בית הכנסת, בו מפגינים נשאו שלטים בגנות ישראל וקראו "לשחרר את פלסטין".

"ההפגנות במנצ'סטר אמש היו מבישים, וההתנהגות של המפגינים לא הייתה ראויה לבריטניה" אמר מחמוד בראשיון לרשת "סקיי ניוז". "אני חושבת שאין בזה שום כבוד. הם יכלו לקחת הפסקה".

עוד אמרה כי היא "מבקשת מהמוחים הפרו-פלסטינים לבטל את המחאות שלהם בזמן הקרוב בעקבות הפיגוע. אפשר לגלות קצת אנושיות בזמן הזה".