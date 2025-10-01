בפעילות משותפת של צה״ל, שב״כ ומג״ב אותרו 15 רקטות, מטענים וחומרי נפץ בביתוניא; במערכת הביטחון מזהירים: ניסיון להעתיק את ייצור הרקטות מעזה לגדה – סוכ

כוחות צה”ל, שב״כ ומג”ב פעלו הלילה בכפר ביתוניא שבחטיבת בנימין, בעקבות חקירת שב״כ של חוליית מחבלים שנעצרה בשבוע שעבר במרחב רמאללה בחשד לייצור רקטות.

במהלך הפעילות אותרו 15 רקטות בשלבי ייצור מתקדמים, לצד מטענים, חומרי נפץ, נשקים ואמצעי לחימה נוספים שהוכנו על ידי אותה חולייה. הכוחות החרימו את כלי הנשק, בעוד שחבלני מג״ב איו״ש השמידו את אמצעי הלחימה והמטענים במקום.

במערכת הביטחון ציינו כי מדובר בהישג מודיעיני משמעותי שנולד משיתוף פעולה הדוק בין שב״כ, צה״ל ומג״ב, אשר מנע בזמן אמת את התבססות תשתית רקטית ביהודה ושומרון. לדברי הגורמים, פעילות זו ממחישה את ניסיונות הטרור להעתיק את שיטות הפעולה מרצועת עזה גם אל לב הגדה, תוך פגיעה אפשרית חמורה במרקם החיים האזרחיים.

הערכת המערכת היא כי החולייה פעלה בהכוונת גורמי טרור חיצוניים, במטרה להרחיב את מעגל האיום על ערי ישראל. לדברי אחד הקצינים שהשתתף במבצע, “היכולת לאתר בזמן אמת ולהשמיד את האמל״ח, לפני שהפך לאיום מבצעי, מצילה חיים ומבטיחה את ביטחון התושבים”.

הפעילות הלילית מתווספת לשורת מבצעים יזומים של כוחות הביטחון, המיועדים לסכל מראש התארגנויות טרור ולשלול את האפשרות של ייצור אמל״ח משמעותי בשטחי יהודה ושומרון.

מועצת יש״ע בתגובה למציאת הרקטות: ״הרקטות ביו״ש הינם תזכורת מסוכנת נוספת לרוח הגבית שקיבל הטרור בשבועיים האחרונים. ראש הממשלה חייב להתעורר ולהחיל ריבונות כדי לגדוע אחת ולתמיד את השאיפה הלאומית הערבית להקמת מדינת טרור בלב הארץ.״