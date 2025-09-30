מכבי תל אביב כמו ברבים ממשחקיה בעונה שעברה קרסה ברגע האחרון והפסידה לאנדולו אפס, במחזור הפתיחה של היורוליג

אחרי הניצחון העצום של הפועל תל אביב על ברצלונה במחזור הפתיחה של היורוליג, גם מכבי תל אביב עלתה הערב (שלישי) בליגה הטובה באירופה. אך לעומת היריבה העירונית, חניכיו של עודד קטש כמו ברבים ממשחקיהם בעונה שעברה קרסו ברגע האחרון והפסידו לאנדולו אפס 85:78.

הטורקים עלו ראשונים על לוח התוצאות, והתחילו ברבע שוויוני שנגמר 19:21 טורקי. הרבע השני היה בצבע צהוב, מכבי תל אביב השלימו מהפך והקבוצות ירדו להפסקה ב-39:44 למכבי ת"א.

המשחק המשיך להיות הפכפך ואת הרבע האחרון הקבוצות התחילו ב-59:60 טורקי. כמו בעונה שעברה הצהובים קרסו ברבע האחרון בדרך להפסד 85:78.

מוקדם יותר הערב הפועל תל אביב עשתה היסטוריה כשעלתה לראשונה בתולדותיה למשחק ביורוליג. אלופת היורוקאפ הביסה את ברצלונה במחזור הפתיחה של הליגה הטובה באירופה 87:103.