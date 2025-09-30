הפיגוע בגוש עציון: מי שניטרל את המחבל הוא אל״מ במיל’ חזי נחמה, שהיה בנסיעה באזור ועם אקדחו, כך דיווח יוסי יהושע, הכתב הצבאי של i24news. נחמה הוא אל"מ במיל', סרוג, מפקד חטיבת אלכסנדרוני ומח"ט מנשה לשעבר).
לדברי נחמה: ״עברתי בצומת ובמרחק של כ־20 מטרים שמעתי בום. יצאתי מהרכב וניסיתי להבין אם מדובר בתאונה. צעקו: ‘יש לו סכין!’. ראיתי אותו רץ לכיווני, צעקתי לו ‘עצור!’ – והוא לא עצר. יריתי לעבר הרגליים, והוא המשיך באמוק. המשכתי לצעוק ‘עצור!’ והוא לא עצר. אז יריתי לעבר מרכז הגוף, והוא נפל", כך אמר.
בפיגוע הדריסה שאירע בצהריים בצומת גוש עציון נפצעו שלושה בני אדם, ביניהם קשה ובינוני.
מה דעתך בנושא?
2 תגובות
0 דיונים
הלוחם בדרכים
טוב מאד וכמו שצריך המחבל צריך מיד להפוך לגופה ואים אפשר גם להעלים את הגופה יענה בצרפתית אין גופה כול הכבוד ושאפו ...
טוב מאד וכמו שצריך המחבל צריך מיד להפוך לגופה ואים אפשר גם להעלים את הגופה יענה בצרפתית אין גופה כול הכבוד ושאפו גיבור ואני אחי אתה רות סוףהמשך 15:47 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שרה אורן
תבורך חזי16:35 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הלוחם בדרכים
טוב מאד וכמו שצריך המחבל צריך מיד להפוך לגופה ואים אפשר גם להעלים את הגופה יענה בצרפתית אין גופה כול הכבוד ושאפו ...
טוב מאד וכמו שצריך המחבל צריך מיד להפוך לגופה ואים אפשר גם להעלים את הגופה יענה בצרפתית אין גופה כול הכבוד ושאפו גיבור ואני אחי אתה רות סוףהמשך 15:47 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר