בפיגוע שאירע בצהריים בגוש עציון, ניטרל את המחבל אל"N במיל. חזי נחמה שנסע בדיוק בכביש במקום ונקלע לאירוע: "יריתי למרכז הגוף והוא נפל", תיאר.

הפיגוע בגוש עציון: מי שניטרל את המחבל הוא אל״מ במיל’ חזי נחמה, שהיה בנסיעה באזור ועם אקדחו, כך דיווח יוסי יהושע, הכתב הצבאי של i24news. נחמה הוא אל"מ במיל', סרוג, מפקד חטיבת אלכסנדרוני ומח"ט מנשה לשעבר).

לדברי נחמה: ״עברתי בצומת ובמרחק של כ־20 מטרים שמעתי בום. יצאתי מהרכב וניסיתי להבין אם מדובר בתאונה. צעקו: ‘יש לו סכין!’. ראיתי אותו רץ לכיווני, צעקתי לו ‘עצור!’ – והוא לא עצר. יריתי לעבר הרגליים, והוא המשיך באמוק. המשכתי לצעוק ‘עצור!’ והוא לא עצר. אז יריתי לעבר מרכז הגוף, והוא נפל", כך אמר.

בפיגוע הדריסה שאירע בצהריים בצומת גוש עציון נפצעו שלושה בני אדם, ביניהם קשה ובינוני.