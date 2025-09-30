לאחר שאושר מינויו של דוד זיני לראשות השב"כ – יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, אומר כי במידה והם ירכיבו את הממשלה הבאה – הם ידיחו את ראש השב"כ דוד זיני

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, התראיין היום (שלישי) בגלי צה"ל ואמר שם כי "אם אנחנו נרכיב את הממשלה – נדיח את ראש השב״כ דוד זיני. נצטרך לנקות את השירות הציבורי".

לאחר מכן הוא כתב בחשבון הטוויטר שלו: "נחנו נבחן כל מינוי של הממשלה הזו ואם סטה מן הדרך הדמוקרטית – אנחנו נחליף. ‏אנחנו נמנה אנשים שישרתו את הממלכה ולא את המלך, נאמני דמוקרטיה שפועלים על פי חוק לטובת כלל אזרחי ישראל ומדינת ישראל".

בתגובה רבים ברשת תקפו אותו, קראו לו פשיסט ואנטי דמוקרט.