יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, התראיין היום (שלישי) בגלי צה"ל ואמר שם כי "אם אנחנו נרכיב את הממשלה – נדיח את ראש השב״כ דוד זיני. נצטרך לנקות את השירות הציבורי".
לאחר מכן הוא כתב בחשבון הטוויטר שלו: "נחנו נבחן כל מינוי של הממשלה הזו ואם סטה מן הדרך הדמוקרטית – אנחנו נחליף. אנחנו נמנה אנשים שישרתו את הממלכה ולא את המלך, נאמני דמוקרטיה שפועלים על פי חוק לטובת כלל אזרחי ישראל ומדינת ישראל".
בתגובה רבים ברשת תקפו אותו, קראו לו פשיסט ואנטי דמוקרט.
מה דעתך בנושא?
8 תגובות
0 דיונים
מדינה פלסטינית - כבר היתה קיימת עם ממשלת בנט, ליברמן, גנץ ולפיד שהקימו בעזרת רע"מ והמשותפת וביחד ועם גולן מתכוונים להקים גם את ממשלתם הבאה!!
מדינה פלסטינית - כבר היתה קיימת עם ממשלת בנט, ליברמן, גנץ ולפיד שהקימו בעזרת רע"מ והמשותפת וביחד ועם גולן מתכוונים להקים גם את ממשלתם הבאה!09:39 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גולןן, גיס חמישי ותומך הטרור הפלסטיני שהפיץ לעולם שצהל נהנה לרצוח תינוקות כתחביב!!
גולןן, גיס חמישי ותומך הטרור הפלסטיני שהפיץ לעולם שצהל נהנה לרצוח תינוקות כתחביב!!09:36 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח פשוט
יאיר גולן לדעתי איש מפחיד ביותר אין סיכוי שיבחר09:36 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יושר
זה רק מראה לעם הטיפש בארץ ישראל איזה מנהיגים מובילים את המדינה לשמאל מותר הכל המדינה תתפרק רק בגלל אוכלי חינם מתוך העם היהודי הוא אחד מהם יושר09:44 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
גולן, נציג הפלסטינים והגיס החמישי, דורש עכשיו הקמת מדינת טרור פלסטינית!
גולן, נציג הפלסטינים והגיס החמישי, דורש עכשיו הקמת מדינת טרור פלסטינית!09:42 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שימי
אתה לא תקים שום ממשלה לעולם. ולא תדיח אף אחד. ולא תעשה חינוך מחדש לציונות הדתית. הפסדתם. ד מ ו ג ר פ י ה09:47 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יועמ"שיט
וואו.... הבנתם מי זה אוכל הנבלות יאיר גולן?! ד"א, מעולה שנאמרו דברים כאלו. טוב למי שלא סגורבמי לבחור. יביא עוד קולות לימין10:35 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציוני דתי
וזה דמוקרטי??? אדם טיפש ומסית10:12 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שימי
אתה לא תקים שום ממשלה לעולם. ולא תדיח אף אחד. ולא תעשה חינוך מחדש לציונות הדתית. הפסדתם. ד מ ו ג ר פ י ה09:47 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יושר
זה רק מראה לעם הטיפש בארץ ישראל איזה מנהיגים מובילים את המדינה לשמאל מותר הכל המדינה תתפרק רק בגלל אוכלי חינם מתוך העם היהודי הוא אחד מהם יושר09:44 30.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר