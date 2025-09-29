משרד הבריאות עדכן על תן נגוע בכלבת בישוב איילת השחר שבגליל העליון. המשרד מבקש מכל מי שהיה במגע לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת

משרד הבריאות עדכן היום (שני) על תן נגוע בכלבת בישוב איילת השחר שבגליל העליון. נכון לרגע זה, לא ידוע על אנשים שנחשפו לתן. המשרד מבקש מכל מי שהיה במגע או שבעלי החיים שברשותו באו במגע באזור האירוע עם בעל החיים הנגוע או בעל חיים משוטט, בין התאריכים 05.09.2025 ועד 19.09.2025 כולל, לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות צפת.

מספר הטלפון של לשכת הבריאות: 04-6994257, 04-6994200, או ללשכת הבריאות הקרובה למקום מגוריו על מנת לשקול מתן טיפול מונע. לאחר שעות העבודה ובמהלך סוף השבוע יש לפנות לחדר מיון בבית חולים.

משרד הבריאות מבקש:* הורים לילדים – לברר עם ילדיהם, אם היו במגע עם בעלי חיים חשודים ולפנות ללשכת הבריאות בדחיפות.

* בעלי חיות מחמד – ליצור קשר עם הווטרינר הרשותי, לצורך וידוא מצב חיסונם.

* להעביר את המידע על האירוע למטיילים ולנופשים באזור וביישובים הסמוכים. המשרד מזכיר שוב למי שננשך או נשרט על ידי בעל חיים, לשטוף באופן מיידי את האזור במים זורמים וסבון, לחטא בחומרי חיטוי ולגשת ללשכת הבריאות לבדוק האם יש צורך בקבלת טיפול מונע נגד כלבת.