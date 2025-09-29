דובר צה״ל מסר כעת (שני) כי לפני זמן קצר זוהו שני שיגורים מצפון רצועת עזה לעבר מרחב נחל עוז. בוצעו נסיונות יירוט לעבר השיגורים, אשר לא חצו לעבר שטח הארץ ונפלו בשטח הרצועה.
התרעות הופעלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות.
חמאס עדיין עומד על הרגליים: ארגון הטרור שיגר היום 2 רקטות מצפון עזה לעבר מרחב נחל עוז – שתיהן נפלו בשטח הרצועה
דובר צה״ל מסר כעת (שני) כי לפני זמן קצר זוהו שני שיגורים מצפון רצועת עזה לעבר מרחב נחל עוז. בוצעו נסיונות יירוט לעבר השיגורים, אשר לא חצו לעבר שטח הארץ ונפלו בשטח הרצועה.
התרעות הופעלו בשטחים פתוחים על פי מדיניות.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים