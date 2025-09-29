14:35

סינמטק תל אביב מגיש הצצה לקולנוע האיראני

14:01

ש"ס תצביע בעד התקציב; הקואליציה השיגה את הרוב

13:50

2 רקטות נורו מצפון עזה ונפלו בשטח הרצועה

13:25

משמר הכרמל: הסיפור החלוצי-ציוני שנשכח ונחשף מחדש 90 שנה אחרי

13:17

מלון מצודת דוד: חיבור של יוקרה, קדושה וחוויה מול חומות העיר

13:14

הותר לפרסום: קצין מילואים נפצע קשה בפיצוץ בסוריה

13:00

בהלה בדרום: מצוד נרחב אחר רכב חשוד שיצא מחברון

12:55

החרדים יצביעו נגד התקציב; הרוב של הקואליציה בסכנה

12:48

אנחת רווחה: למרות טענות הפלסטינים - זארה לא יוצאת מישראל

12:20

בשורה לטובלים: הוסרה אזהרת הרחצה בחופי הקריות

11:54

ח"כ מהליכוד: "האינטרס הישראלי - שלא יהיו פה ערבים בכלל"

11:38

יוסי דגן מזהיר: בלי ריבונות תקום מדינה פלסטינית

11:18

אחרי ההצלחה עם יובל רפאל: כאן וקשת ממשיכים לשתף פעולה

11:14

נפילת הכטב"מ באילת: בית החולים סורוקה מעדכן על מצב הפצועים

11:07

סמוטריץ׳ לפני פגישת טראמפ–נתניהו: אלה הקווים האדומים שלי

11:03

טיילור מלכוב מתעמתת עם מי שהרס לה את החיים

10:52

אחרי עשרות שנים: המוצב הסורי ייפתח לציבור בסוכות

10:42

היום בהיסטוריה: ז' בתשרי - יחיאל אליאש מייסד בני עקיבא

10:35

אודי סגל הודיע על פרישה; זו המגישה שתחליף אותו

10:16

עזיבה נוספת: עיתונאית חדשות 13 עוברת לישראל היום

