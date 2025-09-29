ערב יום כיפור, מסיר משרד הבריאות את אזהרת הרחצה מחופי הקריות, יומיים לפני ערב יום כיפור בו נוהגים רבים לטבול במי הים.
משרד הבריאות מעדכן היום (ב') על הסרת אזהרת הרחצה בחופים בקרית ים וקרית חיים , זאת לאחר הפסקת זרימת נגר וניקוז לים וקבלת תוצאות בקטריאליות תקינות.
אזהרת הרחצה הוטלה ביום חמישי שעבר, לאחר הגשמים המפתיעים שירדו בעוצמה וגרמו לניקוז העירוני להישפך לים בצורה לא מבוקרת. עם הניקוז, בעיקר של הגשם הראשון הוזרמו לים שפכים, אשפה ושאריות רעילות.
משרד הבריאות הכריז על איסור רחצה בכל חופי הצפון, מנהריה ועד חיפה, איסור שהוסר אט אט, וכעת הוסר לגמרי.
במשרד הבריאות מזכירים כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד.
ביום רביעי, ערב יום כיפור יפעלו תחנות ההצלה בשעות מקוצרות יותר כי גם המצילים רוצים לאכול סעודה מפסקת, ועל הטובלים להזדרז ולהגיע עד שעות הצהריים.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים