מלון מצודת דוד בירושלים מציע יוקרה מותאמת לציבור הדתי, בית כנסת מפואר, אוכל משובח ומשחקייה ירושלמית לילדים – במיקום מושלם ליד העיר העתיקה

טיול ובילוי בירושלים לפני יום הכיפורים וסוכות מקבלים משמעות מיוחדת במלון מצודת דוד. המלון, שהוקם ביוזמת אלפרד אקירוב, מציע שילוב ייחודי של יוקרה והדר עם שמירה קפדנית על המסורת והמצוות. "עמדות היו רגלינו בשערייך ירושלים" – התחושה הזו מתעוררת כבר בכניסה למלון.

חזון של יוקרה מותאמת לציבור הדתי

כשפתח אלפרד אקירוב את מלון מצודת דוד מחשבתו הייתה לפתוח צוהר לעולם חדש. צוהר לעולם החרדי והדתי שחיפש יוקרה והדר, תוך הקפדה מירבית על שמירת המצוות והשבת בראשה. אמר ועשה. מלון מצודת דוד נותן את כל האפשרויות.

"כולם מוצאים את מקומם בו", אומר המנכ"ל, "אתה יכול למצוא במסעדת המלון שניים שיושבים עם דף גמרא לצידו של הרבי מסאטמר ולצידם של חובשי כיפות סרוגות שהערגה לירושלים וחיפוש הטוב הביאו אותם לכאן".

במלון הטיבו להבין את הפוטנציאל הגלום בציבור הדתי שמחפש יוקרה ושלמות. נבנה בית כנסת מפואר ומהודר במיטב ההשקעה, וכל אחד מחמש מאות העובדים במלון יודע לתת לך את ההרגשה שאתה הכי רצוי כאן.

בית הכנסת מול החומות

רב המלון, הרב וישנר, מספר על ספרי התורה שהוכנסו לבית הכנסת: "שאל אותי אלפרד כמה עולה ספר תורה, ועניתי בהתאם למחיר. ההוראה הייתה לרכוש את הטוב ביותר ולא רק זאת אלא לרכוש שניים, אחד אשכנזי אחד ספרדי".

כשמתפללים בבית הכנסת באווירה המיוחדת מול חומות העיר העתיקה מבינים הכול. אפילו פינת נטילת הידיים, אשר פונה לכיוון מגדל דוד, משרה שלווה.

חוויה קולינרית אמיתית

והפנינה – האוכל. לצד האוכל המקובל השף מכין במקום גפילטע פיש הכי ביתי והכי טעים שתוכלו להעלות על הדעת והחך. איכותי, משובח ומיוחד. זאת לצד מרק עם קרפלך, שקדי עגל, כבד קצוץ ושאר מטעמים. חוויה קולינרית אמיתית. במסעדת המלון בלובי תוכלו למצוא סושי משובח בימי החול ומטבח חלבי עשיר.

לילדים – פנטזיה ירושלמית

גם על הילדים לא פסחו כאן. המשחקייה החדשה והייחודית שנבנתה במלון, פנטזיה ירושלמית מופלאה לילדים, משתרעת על פני 500 מטרים רבועים של חללי משחק לגיל שנתיים עד 16.

חללי המשחק תוכננו ועוצבו בקפידה כדי ליצור חוויה של מחקר, גילוי, משחק והנאה לכל הגילים על ידי שימוש במוטיבים מהעיר ירושלים. התוצאה היא מתחם המייצג את ההיסטוריה והמיקום של המלון, האדריכלות הייחודית לעיר והאופי האיקוני שלה. גם למבוגרים שבינינו לא תהיה סיבה לצאת ולטייל בחוץ.

עיצוב המשחקייה הוא גרסה עכשווית ומודרנית ליופי המסורתי המאפיין את העיר – הקשתות ההיסטוריות ושערי העיר העתיקה, האריה, ימין משה וטחנת הרוח, שוק מחנה יהודה וסמטאות העיר.

מלון עם מוניטין בינלאומי

לא סתם הפך המלון לחביב על מנהיגים, בכירים ותיירים חובבי מלונות יוקרה מרחבי העולם. בגיליון שיצא לפני כשנה פרסם מגזין הלייף סטייל Reader's Digest את רשימת 16 הסוויטות השוות בעולם. ברשימה נציגות ישראלית בודדת – מלון מצודת דוד הירושלמי.

מיקום מושלם לחיבור בין עבר להווה

המלון ממוקם במרחק הליכה קצר מהעיר העתיקה ומאפשר גישה נוחה ומהירה לשער יפו, למגדל דוד, לאתרים הקדושים בירושלים ולסמטאות המסוגננות בעיר העתיקה. ללכת בערב שבת בין השמשות לתפילת שבת בכותל המערבי, לאכול בטוב טעם במלון, לטייל בשכונת מאה שערים בתוך השבת ולספוג את אווירת הקדושה – עבר, עלייה לרגל, הווה והיסטוריה מחוברים יחדיו.