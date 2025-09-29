תיעוד מרחפן: נוטרלו מטענים שאותרו במבנה ממולכד – פעילות חטיבת גבעתי בעיר עזה
צוות הקרב של חטיבת גבעתי, בפיקוד אוגדה 162 פועל בשבועות האחרונים במרחב העיר עזה.
במהלך סריקה של בניין רב קומות, אותר בקומה השישית באמצעות רחפן מבנה ממולכד במטען, שכוסה בשמיכה ויועד לפגוע בכוחות צה״ל. לאחר הזיהוי המטען נוטרל והאירוע הסתיים ללא נפגעים.
בפעילות נוספת, הכוחות איתרו אמצעי לחימה ומטענים שנועדו לפגיעה בכוחותינו.
כוחות צה״ל בפיקוד הדרום ימשיכו לפעול בנחישות נגד ארגוני הטרור ברצועת עזה, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל.
מצורף תיעוד מזיהוי המטען שהוסתר בתוך מבנה:
