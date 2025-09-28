נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט חגיגי בקשר למצב במזרח התיכון, בדבריו שידר הנשיא אופטימיות לגבי הסיכויים לעסקה כוללת במזרח התיכון

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם פוסט ברשתות החברתיות, בו התייחס שוב לעסקה המתגבשת במזרח התיכון, הודיע כי "יש סיכוי לעשות שינוי אדיר" והוסיף כי "כולם מסכימים" על הצורך לבצע את השינוי.

הנשיא טראמפ, פרסם לפני זמן קצר פוסט ברשת החברתית בבעלותו "Truth Social", בו התייחס שוב לדיווחים על העסקה הנרקמת סביב עזה והמזרח התיכון בכלל. טראמפ הביע אופטימיות לא מבוטלת בדבריו.

בפוסט שפרסם כתב הנשיא: "יש לנו הזדמנות לגדולה במזרח התיכון, כולם מעוניינים בזה, במשהו מיוחד, בפעם הראשונה בהיסטוריה!". הנשיא המשיך והתחייב בסיום דבריו: "אנחנו נוודא שזה יקרה!".

שמועות רבות מופצות בימים האחרונים, בקשר לעסקה הנרקמת בחדרים הסגורים במהלך ביקור ראש הממשלה בארצות הברית. למרות הספוקלציות פרטי העסקה המלאים עד כה אינם ידועים, אך הנשיא טראמפ משדר אופטימיות מוגברת לגבי תרחיש של עסקה כוללת.