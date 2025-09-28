רגע לאחר שהכריז ברהב על הכרה במדינה פלסטינית וניסה למצב את עצמו כשחקן מרכזי בזירה הבינלאומית, ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, מתמודד עם שפל פוליטי חסר תקדים. סקר חדש מצביע על כך שסטארמר הפך לראש הממשלה הפחות פופולרי בהיסטוריה המודרנית של הממלכה המאוחדת.
על פי סקר מכון איפסוס, שנערך ברחבי בריטניה, רק 13% מהציבור מרוצים מתפקודו של מנהיג הלייבור, בעוד ש־79% אינם שבעי רצון. מדובר בנתון גרוע אף מזה שנרשם בשיא ירידתם של רישי סונאק וג’ון מייג’ור – שניים מהמנהיגים הפחות אהודים במאה האחרונה.
ההכרזה על הכרה במדינה פלסטינית, שעליה הכריז סטארמר בשבוע שעבר, אמנם עוררה הדים רבים בזירה הדיפלומטית, אך במקביל נראית ככזו שתרמה להעמקת המשבר הפנימי שלו. התמיכה במפלגת הלייבור נמצאת כעת בשפל שלא נרשם מאז 1977, ואילו מפלגת UK Reform הימנית בראשות נייג’ל פראג’ מובילה בפער של 12%.
שירי מנתניה
הבריטים עשו 1+1 והבינו, שהצעד הבא יהיה הכרה במדינה פלסטינית בבריטניה...16:04 28.09.2025
אס אס
מי שיוצר חרם ומעלה את הטרוריסטים ישלם כפול15:55 28.09.2025
שירי מנתניה
אס אס
