נשיא המדינה, יצחק הרצוג, השתתף הערב, (מוצאי שבת) בסליחות בכותל המערבי,  שם נפגש עם התצפיתניות שורדות השבי קרינה ארייב, אגם ברגר ונעמה לוי שהגיעו גם הן לסליחות.

נשיא המדינה פתח בתפילה לשלום חיילי צה״ל וכוחות הביטחון ולאחריה נשא פסוקי תהילים בתפילה להשבת החטופים ולרפואת הפצועים. עוד הוסיף בתפילתו נחמה למשפחות השכולות ושיבה מהירה של קהילות העקורים אל ביתן ונוף מולדתן.

צילום: דוברות בית הנשיא
צילום: יוסי זמיר