נשיא המדינה, יצחק הרצוג, השתתף הערב, (מוצאי שבת) בסליחות בכותל המערבי, שם נפגש עם התצפיתניות שורדות השבי קרינה ארייב, אגם ברגר ונעמה לוי שהגיעו גם הן לסליחות.
נשיא המדינה פתח בתפילה לשלום חיילי צה״ל וכוחות הביטחון ולאחריה נשא פסוקי תהילים בתפילה להשבת החטופים ולרפואת הפצועים. עוד הוסיף בתפילתו נחמה למשפחות השכולות ושיבה מהירה של קהילות העקורים אל ביתן ונוף מולדתן.
ממשלת הקוסם , השקרן בן שקרן , הביאה עלינו יותר אסונות ממה שאפשר להכיל ... זו הסיבה שמאות אלפים ברחו מפה בשנתיים האחרונות .... ברור לי שכרגע זה לא אכפת לכם , כי מי הם בכלל , אבל כשתלכו לבית חולים וכל הרופאים והצוות יהיו ערבים , יהיה קצת יותר אכפת לכם , וכשכל ההיטק יהיה בפורטוגל, והמיסים ישלמו שם , יהיה עוד קצת יותר אכפת , וכשאירופה (המוסלמית והאנטישמית) תטיל עליכם סנקציות כלכליות יהיה ממש לא אכפת לכם ... כי תעסקו בחיפוש אחר מזון ...
לא הוא צריך להיפגש אתן ... האחראי הראשי צריך לבקש מהן סליחה , ומעוד עשרות אלפי חללים,פצועים, הלומי קרב, קטועי הגפיים, ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים... אבל בטוח שהקיסר נהנה כעת במלון מפונפן עם הקיסרית המטורפת... בארה"ב... וצוחק כל הדרך לבנק ...המשך 07:26 28.09.2025
